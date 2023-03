WHO concerteert voor Het Ventiel

Na het concert van WHO op 19 maart kunnen de bezoekers kennismaken met de werking van Het Ventiel. Een organisatie die zich inzet voor mensen met jongdementie, en het goede doel dat het Wevelgems Harmonieorkest dit jaar uitkoos voor het benefietconcert.

Drie jaar op rij diende het Wevelgems Harmonie Orkest (WHO) het jaarlijks benefietorkest uit te stellen. Nu knopen de Wevelgemse muzikanten terug aan met de traditie. “We kiezen telkens het goede doel zorgvuldig uit”, aldus voorzitter Lieven Mispelaere. “Bij de keuze laten we ons leiden door de betrokkenheid van één of meerdere leden en een groot plaatselijk draagvlak is tevens een belangrijk criterium.”

Tantes en nonkels

“Daarom schenken we dit jaar de opbrengst integraal aan ‘Het Ventiel’, een vereniging die zich inzet voor mensen met jongdementie.”

Het Ventiel is een vrijwilligersorganisatie, niemand wordt met geld betaald. De vrijwilligers doen het voor de twinkel in de ogen van de deelnemers. Activiteiten die altijd vanzelfsprekend waren, worden door de jongdementie langzaamaan onmogelijk. Het Ventiel richt zich op de activiteiten die met een beetje hulp – veelal samen met een buddy – wel nog mogelijk zijn.

De organisatie kan rekenen op de steun van heel wat ‘tantes’ en ‘nonkels’. Zo onder meer Chilo Vanlerberghe, Rick de Leeuw en Jan Hautekiet. “Deze heren zullen ook aanwezig zijn”, vervolgt Lieven Mispelaere. “We brengen immers enkele nummers samen met hen. Naar gewoonte wordt het een aperitiefconcert waarbij beleving, relevante muziek en een toetsje duiding aan bod komt.”

Het concert met ‘Een hart voor het Ventiel’ vindt plaats op zondag 19 maart in het cc Guldenberg, de dirigent is Pieter Meersseman. De aanvang is om 10.30 uur, een ticket kost 15 euro, een aperitief krijg je er gratis bij. Napraten gebeurt in de cafetaria van het cc waar nader kennis gemaakt kan worden met de werking van Het Ventiel.

Tickets via tickets@wevelgemsharmonieorkest.be.