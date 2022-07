Wevelgemse DJ-broers zijn finalist MNM Start To DJ: “Of we nu winnen of niet, het is nu al een onvergetelijke ervaring”

Het zou best wel eens kunnen dat Chris en Calvin, a.k.a. DJ Medaase, dit jaar de winnaars worden van het prestigieuze MNM Start To DJ concours. De aanstekelijke dansmuziek en het enthousiasme van de broers met Ghanese roots leverde het duo alvast een finaleplaats op.

Broers Calvin Ryssen (19) en Chris Ofori (24) kunnen deze week zomaar de nieuwe DJ revelatie worden. Het zijn wel degelijk broers, hoewel ze niet precies weten waarom ze een verschillende familienaam hebben. Onder de naam DJ Medaase, wat Dankuwel betekent in het Ghanees, zijn ze al een tijdje bezig. Onder meer als resident DJ in bar Lionel.

“Het begon in 2019 in JC Ten Goudberge waar een vriend me uitnodigde om eens achter de draaitafel te kruipen”, verteld Calvin die student Marketing en Communicatie is in VIVES. “Het was onmiddellijk liefde op het eerste zicht, iets waar ik me volledig kon in uitleven.”

Broer Chris die psychiatrisch verpleegkundige is in Pittem, was ook onmiddellijk verkocht. “Hoewel we al heel wat ervaring opdeden op verschillende fuiven als DJ in bar Lionel twijfelden we om een sample in te sturen voor de wedstrijd ‘MNM Start To DJ’. Gelukkig deden we dat wel, want uit de 145 inzendingen werden we er samen met acht anderen uitgepikt. Vorige week wonnen we onze halve finale, en zo zijn we bij de laatste drie.”

In die halve finale speelden ze een set van 20 minuten, tussen de beats door laten ze oude, gekende deuntjes sijpelen. Maar vooral hun enthousiasme achter de knoppen overtuigde de jury. Zaterdag staan ze in de finale in de O’Neill Beachclub in Blankenberge. Wellicht zal er ook wat Nederlandse Hip Hop van SFB te horen zijn, hun lievelingsmuziek.

Tussen 17 en 20 uur komt er ieder uur een andere DJ aan bod, tussen 20 en 21.30 uur kan er gestemd worden via de MNM-app. Niet alleen de luisteraars kunnen stemmen, ook een jury heeft zijn inbreng in het eindresultaat. Hen volgen kan via hun instagram @medaase3.

“Of we nu winnen of niet, het blijft een onvergetelijke ervaring”, verwacht Calvin. “Sowieso hebben we voor de rest van de zomer al een druk programma. We spelen in augustus wekelijks in Bar Lionel, vaak in de Porcherie in Sint-Eloois-Vijve en op een openluchtfestival in Antwerpen. In september zijn we al geboekt voor de Tinekesfeesten.” (SL)