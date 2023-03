Westhoek Consort brengt Capriccio Italiano in stadhuis Poperinge: “Alleen Italiaanse componisten op het programma”

Westhoek Consort brengt op zaterdag 25 maart om 20.30 uur en op zondag 26 maart om 11 uur het programma Capriccio Italiano in de Gotische zaal van het stadhuis van Poperinge.

Het publiek wordt tijdens Capriccio Italiano verwend met een selectie van klassieke muziek die tot de verbeelding spreekt. Alleen Italiaanse componisten zoals Rossini, Morricone, Correli en Vitali staan op het programma. We zijn bovendien trots om met solisten uit eigen rangen te kunnen werken”, zegt Ulrike Dezeure, secretaris Westhoek Consort. “Violist Ian Ji toont zijn technische capaciteiten en sopraan Elisabeth Vanhoutte zingt haar gepassioneerde liefde voor Lindoro uit. Kom genieten van een concert vol prachtige muziek uit Italië.”

Westhoek Consort is al sinds 2001 het strijkorkest van de Westhoek. “Doorheen de jaren zijn al vele soorten muziek de revue gepasseerd: van folk over popmuziek en Nederlandstalige liedjes tot klassieke werken. De samenwerking met onder andere The Swigshift, Chorus en Eric Hallein hebben een ruim repertoire opgeleverd. Het orkest staat onder de bezielende leiding van Nico Logghe.”