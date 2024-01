West-Vlaanderen boven in Radio 1 Belpop 100: Arno op één met Les yeux de ma mère

Het is weer West-Vlaanderen boven in de Radio 1 Belpop 100, die de hele dag live werd uitgezonden vanuit Oostende. Les yeux de ma mère van Arno prijkt wederom op één, het Zesde Metaal met Ploegsteert klimt van drie naar twee.

Zoals elk jaar mochten de luisteraars van Radio 1 stemmen wat ze het beste Belgische nummer aller tijden vinden. Vandaag werd de top-100 de hele dag live uitgezonden vanuit het kunstencentrum KAAP op de zeedijk in Oostende. Vorig jaar vond die live uitzending overigens ook in de badstad plaats, maar dan in café Manuscript in de Langestraat.

Voor het derde jaar op rij voert Oostendenaar Arno, in 2022 overleden, de lijst aan met het wondermooie Les yeux de ma mère. Dit jaar op twee – vorig jaar op drie – staat Het Zesde Metaal met het al even indrukwekkende Ploegsteert over de onfortuinlijke wielrenner Frank Vandenbroucke.

Als wat wat verder in de toptien kijken, is West-Vlaanderen nog meer aan het feest: Jacques Brel – die roots had in Zandvoorde bij Zonnebeke – steeg van plaats 15 naar vier met Ne me quitte pas. Op de zevende plaats – vorig jaar 22 – vinden we Daydream van The Wallace Collection, het muziekcollectief dat mee werd opgericht door de in Veurne geboren en in Oostende opgegroeide Sylvain Vanholme. (HH)

Check hier de volledige lijst.