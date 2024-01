West-Vlaanderen boven bij De Nieuwe Lichting: Bwana en Yesnomaybe winnen wedstrijd van StuBru

Radiozender Studio Brussel ging voor de twaalfde keer op zoek naar het muziektalent van morgen, en de winnaars zijn nu bekend. Het is een West-Vlaams feestje geworden, want Friedel Dufait (19) uit Oostende is met Bwana één van de winnaars. Ook Yesnomaybe won, een Gentse band met Briek Maertens uit Zillebeke als drummer.

De luisteraars van Studio Brussel mochten afgelopen week stemmen op negen genomineerden uit meer dan 1.000 kandidaten, een record voor de wedstrijd. Bwana en Yesnomaybe wonnen dus, de andere gelukkige act was de Limburgse Ise.

Friedel Dufait vormt met Bwana een one-woman-band. © VRT

BWANA is het project van de 19-jarige Friedel Dufait uit Oostende. Ze vormt op haar eentje een zogenaamde one-woman-band, waarmee ze met de gitaar om de nek en de beats uit een loop station volledig haar ding kan doen.

Als volleerde skaters grinden de Gentenaars van Yesnomaybe, met Briek Maertens uit Zillebeke als drummer, zichzelf een weg tussen de grunge en punk. Hun nummer ‘Hypnogagic’ verwijst naar de staat van bewustzijn die ervaren wordt in de periode tussen het wakker zijn en in slaap vallen.

Airplay op StuBru

De winnaars zullen nu heel wat airplay krijgen op StuBru, een mooie beloning én een mogelijke springplank voor hun muzikale carrière. Ze prijken ook op de cover van Knack Focus, krijgen professionele begeleiding van Vi.be en mogen in 2024 een voorprogramma spelen in de Ancienne Belgique.