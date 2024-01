West-Vlaamse rapper Brihang komt deze zomer naar het Cactusfestival in Brugge

Met Brihang voegt Cactus Muziekcentrum een eerste Belgische klepper toe aan de line-up van de 41ste editie van het Cactusfestival komende zomer. De West-Vlaamse rapper komt op vrijdag 12 juli naar het Minnewaterpark in Brugge. Eerder al kondigde Cactus de komst van vier internatinale grootheden aan: The War On Drugs, Patti Smith, Brittany Howard en Cat Power.

Nog geen tien jaar nadat hij zijn eerste stappen zette als muzikant, is Brihang uitgegroeid tot een artiest van het kaliber dat eigenlijk geen introductie meer behoeft. De eigenzinnige Knokse rapper haalde de muren van zijn genre vrijwel meteen naar beneden en wist en passant een steeds groter publiek te begeesteren.

De beeldhouwer-van-opleiding is het levende bewijs dat artistieke integriteit niet in de weg hoeft te staan van een succesvolle doorbraak. Zijn singles worden gretig gedraaid op alle radiozenders, hij heeft verschillende gouden platen aan de muur hangen en kreeg zowat elke poptempel in ons land tot de nok gevuld. Eind 2023 zette hij tijdens De Warmste Week ‘t Zand in Brugge in lichterlaaie.

Thuismatch

Brihang kan anno 2024 dan ook bogen op een ijzersterk oeuvre. Zijn debuutalbum, het experimentele ‘Zolangmogelijk’ (2016), draagt duidelijk de signatuur van de jonge hemelbestormer die hij toen was. Op opvolger ‘Casco’ (2019) horen we dan weer de stem van een zelfzekere artiest, die zijn geluid gevonden heeft en zijn plek in de eregalerij definitief wil verankeren.

Nu is er ‘Droomvoeding’ (2023), met gesmaakte singles ‘Tussenin’ en ‘Telefoontje’, waarbij Brihang zich wederom op het onontgonnen terrein van een nieuwe levensfase bevindt: de delicate evenwichtsoefening tussen het zorgen voor zijn jonge gezin en het najagen van een carrière. Een carrière die hem deze zomer naar Cactusfestival brengt, voor een West-Vlaamse thuismatch!

Tickets

Brihang komt op vrijdag 12 juli naar Cactusfestival, dat plaats vindt op 12, 13 en 14 juli in het Minnewaterpark in Brugge. Ondertussen zijn alle dagtickets voor zondag 14 juli, 2-dagentickets za/zo en 3-dagentickets vr/za/zo de deur uit. Er zijn wel nog dagtickets voor vrijdag 12 juli, dagtickets voor zaterdag 13 juli en 2-dagentickets vr/za te koop via www.cactusfestival.be. Meer namen worden binnenkort bekend gemaakt.