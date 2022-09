West-Vlaams Accordeonorkest viert 50-jarig bestaan: “Muziek overbrugt generaties”

Het West-Vlaams Accordeonorkest viert op zaterdag 1 oktober in het CC Het Peron in Ieper z’n vijftigjarig bestaan. Die gouden geschiedenis hebben ze voor een groot stuk te danken aan een heel muzikale familie: het gezin Rabaey. Zowel vader Rik als moeder Narcise en hun kinderen Marieke, Wannes en Floris hebben de liefde voor de accordeon gemeen en die willen ze samen verder uitdragen, ook buiten de provinciegrenzen.

Rik Rabaey (55) is al 44 jaar lid van het West-Vlaamse Accordeonorkest (WVAO) en bijzonder trots dit samen met zijn vrouw en kinderen te kunnen doen. Toch is er meer dan het familiale. “Het gaat vooral om het vriendschappelijke en de gedeelde passie die we samen ervaren met anderen. Dat is iets wat in deze tijden misschien onderschat wordt en door corona misschien zelfs een beetje in de vergetelheid is geraakt.”

De jonge voorzitter, zoon Floris (26), knikt instemmend en vult aan. “Als familie kun je misschien een klemtoon leggen, maar als voorzitter wil ik vooral de dynamiek van deze groep sturen en het moet vooral plezant blijven. We zijn ook van plan om onze koninklijke titel aan te vragen, want dat kan als je vereniging 50 jaar bestaat.”

Ook dochter Marieke (29) bekent dat de accordeon haar de broodnodige zuurstof geeft aan haar leven. “Met papa ging ik mee naar de repetities en als tienjarige speelde ik mijn eerste deuntjes op de basaccordeon. Als je de viool kan vergelijken met een accordeon, dan is de basaccordeon gelijk aan de contrabas.”

Repertoire

“Ons repertoire is in de afgelopen vijftig jaar sterk geëvolueerd. We spelen nu ook spannende filmmuziek, maar we kunnen evenzeer sensueel klinken in de Libertango van Piazzolla. Op ons jubileumconcert van 1 oktober zullen we dat bewijzen met 18 accordeonisten, een slagwerker, een basklarinettist en een dirigentenduo.” Vader Rik en dochter Marieke zijn dat bewuste dirigentenduo en leggen zo hun eigen klemtoon.

“Ik ben veeleer de strenge, die soms op het perfectionistische wil afwerken. Papa ziet zichzelf veel eerder als componist en arrangeur. Toch heb ik al leren aanvaarden dat we een amateurorkest zijn, waar je zeker foutjes mag maken op voorwaarde dat je eruit leert”, aldus Marieke, muziekleerkracht en pianiste van opleiding.

Wanneer we van hen het mooiste moment willen weten uit de afgelopen vijf decennia, kan geen van hen kiezen en dus is het mama Narcise Fierens (54) die een unieke invalshoek aanreikt. “In ons orkest zitten vier mama-dochter-koppels: ikzelf met Marieke, Dorine Breyne en Fedra Deneut, Veerle Van Houtte en Liselot Wydooghe en tot slot Carine Depoortere met Hannelore Hamerlick. Dat zegt toch genoeg over de familiale sfeer die er bij ons hangt. Het mooiste moment was dan misschien de eerste keer dat we na corona weer met zijn allen samen mochten musiceren. De leeftijd van onze leden ligt tussen de 15 en 79, maar kent de laatste jaren een opvallende verjonging.”

Dat zoon Wannes slagwerk speelt in het WVAO bewijst dat ten huize Rabaey alle kinderen muziek met de paplepel of moedermelk binnen hebben gekregen. En toch was muziek nooit een verplichting horen we van Wannes (28). “Papa zou er zeker mee hebben kunnen leven als we niet muzikaal geweest waren, maar hoe het nu is, vindt hij ongetwijfeld de max. Muziek overbrugt generaties, daar zijn wij met onze familie van overtuigd.”

In de bloemetjes

Tot slot wil de jonge voorzitter nog een aantal mensen in de spreekwoordelijke bloemetjes zetten. “Zonder de onverdroten en toegewijde aandacht van wijlen Gerard Dekeyser zou er geen sprake geweest zijn van het WVAO. En natuurlijk is het huidige bestuur bestaande uit Leen Verleure, Nicolas Vandeputte, Luc Decoster en Monique Thoré van onschatbare waarde voor de toekomst van het WVAO. De Ieperse Snoezepoezen, het koor Fortissimo uit Passendale, accordeonvereniging De Nachtegaal uit Edegem en ceremoniemeester Yves Bondue vormen de slagroom én kers op ons jubileumconcert.”

Het jubileumconcert vindt plaats op zaterdag 1 oktober om 19.30 uur in cultuurcentrum Het Perron. Tickets in voorverkoop kosten 12 euro, aan de deur betaal je 15 euro. Meer info: www.wvao.be.