Wervik maakt zich op voor veertigste editie Rock op het Plein: “Zetten deze keer nog meer in op beleving”

De vijfdaagse zomerkermis opent vrijdag traditioneel met Rock op het Plein en als headliner Flip Kowlier. Het gaat ondertussen al om de veertigste editie. Na het succes vorig jaar en een positieve evaluatie zijn er voor de tweede keer optredens op twee podia. In totaal kleuren twaalf groepen de affiche. Tickets kosten in voorverkoop twintig euro.

Blikvanger aan het groot podium zijn alle affiches van de vorige en huidige edities. Alvast een aanrader om eens van dichtbij te gaan bekijken. Zoals de affiche van de allereerste editie in 1983 met drie groepen. Of de jaren met Belga als hoofdsponsor, tot tabaksreclame aan banden werd gelegd. Vijf jaar was Rock op het Plein eerder al betalend. We spreken van twintig jaar geleden, met in voorverkoop tickets aan 7 euro.

“We zetten deze keer nog meer in op beleving”, zegt gewezen voorzitter Dimitri Durnez. “Daarvoor laten we Ze Quaffeurz rondlopen. Ze zijn met een vijftiental zot in kostuum gezette en gepruikte Waregemnaars die met trompet, trombone, percussie en een pompeus gepimpte cheerleadster voor de ambiance gaan zorgen.”

Flip Kowlier (21.55 uur) komt voor de vijfde keer. Eerst als bassist bij Admiral Freebee, met zijn rappende makkers Buyze en 4T4 met ’t Hof Van Commerce, als Blankenberge aan de Leie met Ertebrekers of als zijn eigenste ik met een reggaeplaat in 2010. De Mens en Raymond van het Groenewoud stonden vier keer op de affiche van Rock op het Plein.

Berre

Berre (18.10 uur) woont in Schepdaal waar ook Remco Evenepoel afkomstig van is. Hij is één van de revelaties in het Vlaamse muzieklandschap dit jaar en behoort tot de finalisten van Zomerhit Radio 2. Het begon op TikTok waar hij filmpjes postte, gezongen met zijn rauwe, bijna doorrookte stem (maar dan zonder tabak). Ondertussen ging het hard, heel hard voor Berre. Zijn singles zijn stuk voor stuk radiohits. Hij stond eerder op Rock Werchter.

Masters of ceremony dit jaar zijn The Juliets (23.25 uur), een toppartyband die op het verjaardagsfeest voor een hoogtepunt moet zorgen. The Juliets zijn met zeven en staan met enorm veel energie op het podium. Met veel spektakel, rook en vuur. Het wordt werkelijk een belevenis.

Voor de afterparty zorgen vanaf 1 uur de Bromeo’s. Dit trio kondigt zichzelf aan als ‘platenruiters van flopniveau’. “We zetten dit jaar ook in op een jong publiek”, zegt Dimitri Durnez. “Heel bewust ook want de echt grote namen zijn voor ons financieel niet meer haalbaar.”

Xink

Zo is er voor de jeugd Xink (20.35 uur). Anno 2003 schreven ze geschiedenis tijdens junior eurosong met de vriendschapsband. Twintig jaar later is de band terug, volwassener dan ooit. Dit jaar vierden ze hun reünie in een viervoudig uitverkochte AB en volgend jaar doen ze er nog een Lotto Arena bij. En als ze dan nog eens geboekt worden op de main stage van zowel Rock Werchter als Pukkelpop, mogen ze in de Tabaksstad niet ontbreken.

Het eerste optreden is om 16 uur op de parking naast het stadhuis. Tickets in voorverkoop kosten 20 euro en aan de inkom 25 euro. Vorig jaar was het uitverkocht.