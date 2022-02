Welvaart: Sijseelse coverband voor meerwaardezoekers

Met de conceptuele covergroep Welvaart – zeven man én vrouw sterk heeft Sijsele er een stip op de muzikale landkaart bij.

Roel Jacobus (zanger en bassist van BEUK) en Peter Van de Vannet (zang) kennen elkaar al sinds de kleuterklas. Beiden groeiden op in de Dorpsstraat in Sijsele. “Zo’n 20 jaar geleden zwoeren we een dure eed: ooit zouden we samen iets op muzikaal vlak uitrichten”, zegt Van de Vannet. “In 2019 speelden we enkele keren als De Sijseelse All Stars. Maar omdat elk bandlid er een eigen project op nahield, viel het doek al snel.” Het tweetal broedde op een nieuw idee: een akoestisch folkpunkduo. “Dat sobere voornemen liep compleet uit de hand en resulteerde in een zevenkoppige coverband. Met zes stemmen kun je songs een brede wending geven”, zegt Jacobus.

Ze kregen steun van dorpsgenoten Nick Anne (zang, Article Sixties) en Jean-Baptist Bisschop (drums, Strikeusder). De spreekwoordelijke orkestmeester is Bart Labeur (gitaar, Wasted 24/7) van muziekschool Start to Rock uit Brugge. Een manifeste vocale troef heet Caroline Vyncke. Deze Oostendse was in 2003 finaliste van de eerste editie van Idool (VTM). De melancholische toets komt voornamelijk van accordeoniste Magdalena Potocka uit Wevelgem.

Vechten voor bestaan

De naam Welvaart verwijst naar Jacobus’ ouderlijk huis op de hoek van de Stationsstraat. Waar nu een broodjeszaak huist, was tot 1969 een buurtwinkel van de arbeiderscoöperatie Welvaart. “Onze songkeuze wortelt in de diepe grond van de werkende klasse die vecht voor haar bestaan”, geeft Van de Vannet mee. “We spelen onder meer Hurt van Nine Inch Nails en Johnny Cash, het haast symfonische Ramskapelle van Preuteleute, een punkversie van De Werkmens van Ivan Heylen en het zeemanslied As the bottle runs dry van The Wolf Banes.” Nog op de setlist: You know you’re right van Nirvana. Tijdens Brugotta Tribute: Kurt Cobain op zaterdag 5 maart vertolkt Welvaart deze uithaal richting Courtney Love in de Brugse Stadsschouwburg. Op zaterdag 29 april volgt een volledig concert in de Cultuurfabriek Damme. (SVV)