Weireldverbeteroars? uit Tielt brengt nieuwe single Gin Avance uit

Een tijd was het windstil rond hiphopformatie de ‘Weireldverbeteroars?’ uit Tielt maar met hun nieuwe single Gin Avance laat het Tieltse trio opnieuw van zich horen.

Het trio bestaande uit Simon Vandaele, Benjamin Vandenhende en Kim De Roo zochten met Gin Avance een welbekend thema op. “Qua thema kozen we voor eenzaamheid. Het is een groeiend probleem in onze maatschappij, zeker als je ziet dat zo goed als de helft van België zich vaak eenzaam voelt. Tijdens de aankomende winterperiode zal dit nog veel vaker zijn, vandaar ook de timing van de single. Eenzaamheid is vooral een emotie en dat is wat een nummer kleur kan geven”, vertelt Kim De Roo. “Er worden genoeg campagnes voorzien die eenzaamheid aankaarten, maar we hadden iets van waarom niet er zelf eens iets over neerpennen. Qua inhoud was het dan vooral de bedoeling om mijn eigen ervaringen te doen overbrengen. De tekst is dus geen concatenatie van hoe de doordeweekse mens eenzaamheid ervaart, maar mijn ervaring ermee”, vult Simon Vandaele aan.

Bij de nieuwe single hoort alvast een bijpassende clip en die oogt alvast veel lof. “Voor Gin Avance hebben we onze regisseur Luka carte blanche gegeven. Daarom was het vooral belangrijk dat de locaties in het complete plaatje pasten. Concreet is het eerste deel in Tielt opgenomen, maar ook Deinze, de carpool in Kruisem en een veld in Oudenaarde passeren de revue. Het kostuum in de clip is eerder ironisch bedoeld. Het is dan ook geen beeld dat je doordeweeks met een rapper associeert. Daarnaast wilden we ook de vraag oproepen hoe Simon in de straat is beland aan het begin van de clip. Kom hij van een trouw, werk, begrafenis…? Doorheen de clip krijgt Simon het ook letterlijk en figuurlijk benauwder, en dat kan je met een loshangend kostuum ook perfect in beeld brengen”, doet Kim De Roo uit de doeken.

Herkenbaarheid

Voor de ‘Weireldverbeteroars?’ blijft het niet alleen bij deze single. “We proberen steeds verder te bouwen op wat we al gedaan hebben. De sfeer van dit nummer leunde voor ons dan ook het meest aan bij de vorige release Halfvol. Heel binnenkort staat er nog heel wat op de planning, dus zal je ons in het najaar nog vaker zien opduiken.”, aldus Benjamin Vandenhende. Voor de rest heeft de groep nog één boodschap: “Het idee achter dit nummer is herkenbaarheid. Dus als er ook maar één iemand zich in het nummer herkent en zich beter voelt na het luisteren van ons nummer, dan is de missie al geslaagd.” (KeMa)