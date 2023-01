Weireldverbeteroars brengen debuutalbum uit

Op vrijdag 20 januari brengt het Tieltse hiphopcollectief Weireldverbeteroars het debuutplaat We zin rond uit. Het album zal in totaal twaalf nummers tellen. Een van de nieuwe singles, genaamd Onderboane, ging op donderdag 12 januari met een passende videoclip in première. “We hebben hier drie jaar aan gewerkt.”

Simon Vandaele (26), Benjamin Vandenhende (29) en Kim De Roo (31) vormen sinds 2019 de hiphopgroep Weireldverbeteroars. Nu brengen ze na drie jaar hard werken hun allereerste album uit. “Het was een lang proces”, vertelt Simon. “Vanaf onze eerste single Kom mor af hadden we al het idee om een volledig album te maken. We luisteren graag naar boombap-hiphop en grote rappers uit de gouden jaren 90 zoals Biggie Smalls en Tupac. Die stijl wilden we op onze eigen manier in een hedendaags jasje steken.”

In de aanloop van de debuutplaat brachten ze deze week de single Onderboane uit. “Dat wordt het paradepaardje van ons album.” Inspiratie voor het nummer haalden Simon en Benjamin uit hun voormalige job als chauffeur bij het ziekenvervoer. “Na onze studies waren we beiden op zoek naar wat we wilden doen met ons leven. Die zoektocht hebben we geprojecteerd op ons leven als chauffeur. Iedereen kent het gevoel om op die jonge leeftijd zoekende te zijn. Onderboane gaat over de zoektocht naar een plekje in de maatschappij en het vallen en opstaan dat daarbij komt kijken.” (LV)