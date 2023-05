Weinig verrassend, wel straf: binnen exact één jaar vult Camille het Sportpaleis

De populaire popzangeres Camille kondigde op Instagram aan dat ze op zaterdag 4 mei 2024 uitpakt met ‘Magie’, haar eerste show in het Sportpaleis.

Met een mysterieuze video op haar Instagram liet Camille Dhont gisteren weten groot nieuws te hebben, en dat grote nieuws kan gerust letterlijk genomen worden: de populaire zangeres maakte namelijk zonet bekend binnen exact één jaar, op zaterdag 4 mei 2024, met haar grootste show ooit in het Sportpaleis te staan!

Vorig jaar stond ze maar liefst 5 keer in een uitverkochte Lotto Arena, dit jaar trekt ze met haar SOS-tour – waaronder ook 25 uitverkochte shows – doorheen Vlaanderen en in 2024 gaat ze dus nog een stap verder.

Ongeziene productie

Zoals de showtitel al doet vermoeden, kunnen fans zicht verwachten aan een magische show die ze nog nooit eerder gezien hebben. Van een ongeziene productie die haar Lotto-shows zal overtreffen en adembenemende outfits tot verbluffende choreografieën én natuurlijk nieuwe muziek. Want tussen haar huidige SOS-shows, de opnames van haar eigen telenovelle en het ontwerpen van haar eigen kledinglijn met JBC door, is de Vlaamse popster intussen ook volop bezig aan haar nieuwe album.

Fans die zeker willen zijn van een ticket, hebben nog tot morgen 11u30 de tijd om zich in te schrijven bij ‘CLUB CAMILLE’ via www.clubcamille.be om toegang te krijgen tot de exclusieve presale, voor de algemene ticketverkoop van start gaat op maandag 8 mei om 10 uur. Voor de fans: VTM zendt zondag haar live-optreden in de Lotto Arena uit, om 19.55 uur.