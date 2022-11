Wegens groot succes vier extra shows voor Camille haar SOS-tour in 2023

Afgelopen weekend was er één vol vuurwerk voor Camille. Maar liefst vijf keer bracht ze het beste van zichzelf in een uitverkochte Lotto Arena, en dat is nog maar het begin. In 2023 trekt de popsensatie namelijk doorheen heel Vlaanderen met haar SOS-tour, waarvan intussen ook reeds meerdere shows uitverkocht zijn. Wegens de grote vraag naar tickets voegt de geliefde popster daarom vandaag maar liefst vier extra shows toe: één in Gent, Oostende, Hasselt en Antwerpen.

Na haar succesvolle passage afgelopen weekend in de Lotto Arena, is Camille helemaal klaar voor haar SOS-tour in 2023. “Ik kan niet omschrijven hoe fantastisch het was om dit weekend vijf keer opnieuw voor een uitverkochte Lotto Arena op te treden…echt: Wauw! Ik kan bijna niet geloven dat het al voorbij is, en kan al niet wachten om volgend jaar van start te gaan met mijn SOS-tour doorheen Vlaanderen!”