Week van de Belgische muziek bij Radio Bingo

Van maandag 30 januari tot en met zondag 5 februari is er terug de Week van de Belgische Muziek. De muzieksector en diverse media richten dan volop hun schijnwerpers op de Belgische muziek. Ook Radio Bingo kiest tijdens die week volop voor Belgische songs.

Radio Bingo en Cultuur #VANRSL zetten tijdens die week lokale artiesten in de kijker met de derde editie van Radio Villa Roslar. Met muziek van muzikanten die deelnamen aan de voorbije edities van Roeselaarse huiskamerconcerten van Villa Roslar. Radio Villa Roslar is er elke werkdag op Bingo tussen 17 en 19 uur en in het weekend tussen 18 en 19 uur.

Naast Radio Villa Roslar is er onder andere elke werkdag om 13 uur ook #ilovebelgium, met alleen maar Belgische artiesten. Op zondag 5 februari is er om 12 uur #ilovebelgiumclassics met Belgische muziek uit de jaren 60, 70, 80 en 90. Om 19 uur draait Radio Bingo alleen maar Belgische dancemuziek tijdens #ilovebelgiumdance.