WECANDANCE in Zeebrugge breidt komende zomer uit naar twee weekends en start voorverkoop

In plaats van één jaarlijks weekend in augustus breidt WECANDANCE in de zomer van 2022 uit naar twee weekends op het strand van Zeebrugge. “De nieuwe editie van ons festival belooft de grootste line-up tot nu toe en is alvast iets om naar uit te kijken tijdens deze koude winterdagen”, zegt organisator Bart Roman.

WECANDANCE 2022 wordt deels zoals de fans van dit zomerfestival het allemaal kennen: eindeloze sunsets, verschillende stages, een thema geïnspireerd op de Parijse fashion weeks en hun naar goede gewoonte innovatief festival food, een originele set-up en experience om te ontdekken.

Maar volgens Bart Roman wordt WECANDANCE 2022 dé ultieme escape from reality, waar meer dan ooit nood aan is. Alvast nieuw dit jaar? Een dubbel weekend en early bird tickets!

Early-bird tickets

Het jaarlijkse electronic beach festival wordt full blast georganiseerd tijdens twee opeenvolgende weekends van zaterdag 6 t/m 7 en 13 t/m zondag 14 augustus 2022. De line-up van WECANDANCE22 zal in het voorjaar van 2022 worden onthuld, samen met het jaarlijkse thema.

Early-bird tickets en gift-cards zijn vanaf nu al te koop via de WECANDANCE ticketshop met DAY, WKND, DOUBLE WKND tickets. Na de line-up en de release van het thema gaan de WECANDANCE22 ticketprijzen omhoog.

Bij aankoop van één van de – op 2 december gelanceerde – early-bird tickets, ben je zeker van toegang tot het festival deze zomer met een grote korting tegenover de regular tickets die later dit jaar in verkoop zullen gaan.

Vragen of informatie over VIP arrangementen? Mail naar vip@wecandance.be voor een tailor-made experience. Early-bird tickets: www.wecandance.be