“We willen mensen verbinden met onze muziek”: a capellagroepje TRIOmf bestaat 1 jaar

Sofie, Bart en Carine vieren de eerste verjaardag van TRIOmf met een optreden in Habaja. “Mensen vragen ons voor heel verschillende opdrachten, maar we doen alles consequent in het Oostends dialect. Met als doel mensen te verbinden”, zegt het trio.

Wat begon als een grappig protest door een Oostendse tekst te brengen op een bestaand melodietje, is uitgegroeid tot een begrip: TRIOmf.

Bas Bart Simoens, alt Karine Vanloo en sopraan Sofie Defever startten ooit met een song als protest tegen de afbraak van het zwembad. “Ons repertoire is nu al uitgebreid tot dertig songs. Nog steeds volgens het vaste recept met een tekst in het Oostends op een herkenbaar nummer en a capella gebracht”, zegt tekstschrijver Karine Vanloo. “Eigenlijk doen we alles samen. We overleggen, werken het samen uit en oefenen wekelijks. Dat doen we bij Karine thuis en vlak voor de repetities van het koor Gaudi Canticorum, waar we ook alle drie lid van zijn”, vullen Bart en Sofie aan.

Het trio is duidelijk op elkaar ingespeeld. “Voor elk optreden maken we wat tekstboekjes en die worden toch gebruikt om duchtig mee te zingen”, zegt Karine.

Optredens

“We hebben onze vaste nummers en maakten ook al liedjes op bestelling voor bijvoorbeeld een verjaardag”, zegt Bart. Er zijn kleine optredens in huiskamers, op bedrijfsfeesten en recepties. “Ons hoogtepunt was natuurlijk de Paulusfeesten. We hopen dat we in juli op het Pauluskleintje kunnen optreden. Ook voor de grotere Paulusfeesten hebben we opnieuw onze aanvraag ingediend. Maar het wordt moeilijk, want ze programmeren zelden groepen twee jaar na elkaar”, zeggen de zangers.

.Er zijn nog optredens voor de vzw restart en de reddingsboot Watson (1 maart), een vierdubbele verjaardag (29 maart), een showavond met Don Vitalski (12 april), een vipreceptie (3 mei) en een benefiet (7 juni). “Verder investeerden we in kleine luidsprekers, zodat we ook op straat kunnen optreden. Er was recent ook de erkenning als straatmuzikanten. Dat betekent dat we deze zomer op de Zeedijk mogen optreden”, zegt Sofie.

Feest

“We zouden ook graag onze muziek opnemen. Zo kunnen we het doorgeven aan onze fans”, zegt Bart. Het trio werkt voortdurend aan nieuwe songs. “In onze beginperiode waren er wel wat kritische teksten over het zwembad of de gaanderijen, maar nu is dat minder. We volgens de actualiteit, maar willen niet op alle slakken zout leggen. Er zijn momenteel in Oostende geen prangende kwesties waarover we een song willen maken, maar we blijven uiteraard wel de actualiteit volgen.”