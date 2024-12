“We houden liever schijn hoog dan dat we onze gevoelens uiten”: West-Vlaamse rappers MC Equal en Duvve lanceren song voor De Warmste Week

Rappers MC Equal (35) uit Kuurne en Duvve (19) uit Langemark hebben een gloednieuw nummer met videoclip uitgebracht voor De Warmste Week: ‘Alles komt en gaat’.

De West-Vlaamse rappers stellen zich beide kwetsbaar op en nemen je mee in hun jeugdverhaal, waar het met de vaderfiguur moeilijk of zelfs helemaal niet klikte. “Elk huisje heeft zijn kruisje”, is nu eenmaal een pijnlijk maar een zeer correct gezegde.

“Dit is nog te vaak een taboe”, verklaren ze, zeker hier in Vlaanderen. “We houden liever de schijn hoog, lijden in eenzaamheid, dan dat we onze gevoelens uiten.” Vaak in die situaties voelden ze zich als kind alleen, onbegrepen en machteloos. (lees verder onder de video)



Via dit nummer maakt het duo een statement dat ze hun demonen uit het verleden de kop hebben geboden en je je trauma’s ook op een positieve manier kunt verwerken. Er zit geen schaamte in je gevoelens te uiten of te erkennen en dat ook je slechte ervaringen een groot deel van je persoonlijkheid zijn en je vormen tot de mens die je bent.

“Mochten mensen zich herkennen in het verhaal en er ook maar iets van steun uit halen, dan zijn we al meer dan geslaagd in onze missie”, klinkt het. Zo hopen ook zij mensen een hart onder de riem te steken tijdens de Warmste Week 2024.

Het nummer en de videoclip kwam tot stand in samenwerking met Monstera Studio te Moorsele en Arthur Zwartjes uit Roeselare op een productie van Duvve. Je kant het nummer aanvragen via de website De Wamste Week en zo hopen zij ook hun steentje bij te dragen in de strijd tegen eenzaamheid.