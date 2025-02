“We hadden veel aan jeugdhuis Het Andere Geslacht”: 20 jaar na afscheid geen reünie meer voor Lichterveldse band Mindstab

Twintig jaar geleden stopte de vijfkoppige Lichterveldse band Mindstab met optreden. Vijf jaar later hielden ze een reünie, om hun teleurgestelde fans tegemoet te komen. Dat was hun laatste optreden en een reünie zit er volgens de oude rockers zeker niet meer in.

Mindstab was een rockband met zanger en gitarist Francis Borlé (51), gitarist Niek Devos (52), drummer Domien Crevits (48), snaren Brecht Verduyn (50) en zanger Bjorn Bossu. De kiem voor de band ontstond begin de jaren ‘90 met Domien, Brecht en Niek. “In die tijd waren we alle drie leiders bij de chiro”, vertelt Niek. “We maakten samen muziek in het chiroheem. Gekende liedjes naspelen, wat improviseren… Later kwam Francis ‘Cissn’ erbij. Bjorn was een buur van Cissn en op een fuif hoorden we Bjorn luidop meezingen. Omdat het goed klonk, hebben we hem erbij gevraagd.”

“Mindstab” is een kaart, de mindstab trol, uit het gezelschapsspel ‘Magic the Gathering’, in die tijd speelden Cissn en Bjorn veel van dit soort spellen”, zegt Niek. “In 1994 werd het jeugdhuis Het Andere Geslacht opgestart. Daar kwamen wij altijd samen. De vrijdagavond repeteerden we en daarna vertrokken we naar HAG waar we dat spel speelden en luisterden naar muziek. We hebben heel veel gehad aan het jeugdhuis.” Wat de andere groepsleden beamen. “De eerste zaal die we hebben uitverkocht”, lacht Domien.

Optredens

“In het jeugdhuis zaten we samen met al onze vrienden, ook die van Torhout kwamen af. Met onze mensen organiseerden we optredens en zorgden ervoor dat we zelf ook konden spelen. Op die manier konden we andere groepjes vragen en probeerden we op onze beurt naar hun jeugdhuizen te gaan om te spelen”, zegt Niek. “Zo legden we een netwerk aan en leerden we nieuwe mensen kennen”, vult Bjorn aan. “Doordat we als jonge gasten samenkwamen en muziek maakten, stimuleerden we elkaar. We hebben veel te danken aan het jeugdhuis. De discussies die we voerden, het leren omgaan met een ander zijn mening. Samen naar een optreden met vijf in een camionette, door weer en wind. Stinkende sokken op de kap van de camionette en scheten laten in de auto. Achteraf gezien was het fantastisch om samen op te treden. Je leert eruit en bent creatief bezig.”

“Mensen moeten weer meer naar optredens gaan”, aldus Niek. “Ongeacht naar welke muziek ze gaan. Ook naar kleine groepen. Alleen zo blijft livemuziek bestaan.”

Moeilijke jeugd

De muziek- en tekstschrijver van Mindstab was Francis ‘Cissn’. “Ik heb een moeilijke jeugd gehad, met pesten op school. In de muziek kon ik mijn frustraties kwijt. Ik kijk met een dubbel gevoel terug op onze tijd bij Mindstab. Enerzijds vormt het je als persoon, wat positief is. Anderzijds was het mijn bedoeling om te connecteren met anderen die hetzelfde gevoel hadden als ik. Dat is volgens mij niet gelukt.”

“Ben je dat zeker?”, vraagt Bjorn. “Zelfs al heb je maar één iemand bereikt, dan ben je toch in je opzet geslaagd.”

Einde van Mindstab

Waarom de band uiteindelijk gestopt is? “Omdat Niek wilde stoppen”, zegt Domien. “En omdat we te goed waren. We konden het niet meer aan en liepen langs onze schoenen. Wat niet waar is natuurlijk, we waren een lokale band, gekend in West-Vlaanderen maar meer moet je je daar niet bij voorstellen.” Het waren de lange weekends die voor Niek het teken waren om de knoop door te hakken. “We mochten in het buitenland gaan optreden, zoals in Duitsland, waar we een heel weekend zouden zijn en niet wisten of we voor vijf man of voor 500 man zouden optreden. Waarop de vraag kwam of we dat nog wel zouden doen, ons ganse weekend daaraan besteden. En de moeite die we moesten doen om samen te repeteren, trekken en sleuren om iedereen samen te krijgen. Dan speel je alleen nog de dingen die je goed kent. Omdat we zo abrupt stopten en er mensen bleven vragen waarom we niet meer optraden, hebben we een eenmalig optreden gegeven een paar jaar later. We zijn nu eigenlijk een beetje ongerust met het oprakelen hiervan dat mensen er terug naar zullen vragen, maar het is dus niet hé. Er zijn eindes aan dingen en niet alles moet weer worden opgerakeld”, waar ze alle vijf mee akkoord gaan. “Tenzij het op het bal van de burgemeester is”, besluit Domien.