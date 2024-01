“We geloofden het eerst niet”: YESNOMAYBE met Zillebeekse drummer Briek Maertens in finale De Nieuwe Lichting

Maandagmorgen maakte Studio Brussel de negen finalisten van De Nieuwe Lichting 2024 bekend. Een van die negen is de band YESNOMAYBE. Briek Maertens (23) uit Zillebeke is de drummer van de vierkoppige grunge -en punkgroep.

Elk jaar gaat Studio Brussel op zoek naar het strafste nieuw muzikaal talent van eigen bodem. Deze 12de editie is de editie met het hoogst aantal inschrijvingen ooit. Uit de meer dan 1.000 inzendingen kwam onder meer YESNOMAYBE als een van de negen finalisten uit de bus. “Toen we gecontacteerd werden door Studio Brussel met dit fantastische nieuws, geloofden we het eerst niet”, glundert Briek. “Het sijpelde dan toch binnen en maandagmorgen volgde de ontlading dat we ons geheim eindelijk mochten delen met het brede publiek. Het was onze tweede inschrijving. Vorig jaar waren we er niet bij.”

Uit de hand gelopen kotfeest

“Nu stuurden we met Hypnogagic een ander nummer in en zijn we dus wel geselecteerd. Studio Brussel omschreef het nummer als ‘een uit de hand gelopen kotfeest waarin enkel nog Bruine Leffe ter beschikking was’ en dat vonden we wel een leuke omschrijving.”

Samen op school

YESNOMAYBE ontstond zo’n 2,5 jaar geleden. De band telt naast drummer Briek nog drie bandleden: Ferre Achten (gitaar en stem), Matteo Jonckheere (bas en stem) en Tim Vinck (gitaar). “Ferre, Matteo en ik kennen elkaar van toen we samen op school zaten in MUDA in Evergem. Ferre wilde beroemd worden via muziek en zo begonnen we met een band. De naam is Engels voor ja, nee, misschien en betekent dat we graag ons eigen ding en onze eigen stijl hebben.”

Stemweek

Nu volgt een stemweek en op maandag 22 januari worden de drie laureaten bekendgemaakt tijdens een liveshow in Brussel. “Het wordt een spannende week, met ook nog examens en optredens. Woensdagmorgen komen we ook even live in de uitzending van Studio Brussel waar we onszelf zullen voorstellen. De kansen dat we winnen zijn één op drie. Mocht het lukken dan zou dat enorm veel betekenen. Het is nu al zot dat onze muziek door zoveel nieuwe mensen beluisterd wordt en we zijn iedereen enorm dankbaar voor de support. Intussen leggen we ook nog de laatste hand aan ons debuutalbum. Of we dromen van grote podia? Onze grote droom is Pukkelpop, dat zou fantastisch zijn”, aldus Briek, die ook nog bij andere bands drumt en nog vaak in Zillebeke komt. “Ik studeer drum aan PXL in Hasselt en kom in het weekend regelmatig naar huis. Ik heb er nog veel vrienden in de Westhoek, onder meer via de Chiro waar ik jarenlang actief was.”