Wayne Matthews lanceert nieuwe single ‘Let You Go’

Op vrijdag 20 januari brengt Wayne Matthews uit de Gistelstraat in Ingelmunster zijn nieuwe single ‘Let You Go’ uit.

Zijn eerste gitaar kreeg hij aan 18 jaar. Wayne Matthews begon met muziek schrijven om een moeilijke break-up te verwerken. Zijn passie voor live muziek kwam er toen hij voor het eerst zijn eigen muziek bracht tijdens een open mic in 2017. Daarna bleef Wayne onvermoeid verder werken aan zijn skills als zanger en als muzikant.

In 2019 bracht hij zijn debuut EP uit, na zijn deelname aan het programma ‘Belgiums Got Talent’. De ervaring van het programma gaf hem het vertrouwen dat hij nodig had om zijn hobby uit te breiden naar een onderneming. Hij omschrijft zich als een ‘hopeless romantic’. Zijn grote invloeden zijn Dermot Kennedy, James Bay, Shawn Mendes en Ed Sheeran.

“Als ik iemand kippenvel kan bezorgen, dan is het voor mij een geslaagd optreden geweest. En een traan erbij is altijd meegenomen”, knipoogt Wayne.

Zijn nieuwe single heet ‘Let You Go’. “De single gaat over de moeilijkheden die perfectionisme met zich meebrengt. De single wordt begeleid door een catchy beat. Ondanks het zware onderwerp zal ‘Let You Go’ je toch opbeuren en laten meedansen”, zegt Wayne, die op vrijdag 20 januari de nieuwe single lanceert.

‘Let You Go’ is te downloaden via alle grote streamingsplatformen. Meer informatie: www.wayne-matthew.com

wayne@wayne-matthews.com