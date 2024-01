Wayne Matthews heeft nieuwe single: “En nu een cd”

Sinds enkele weken vind je op de grote streamingplatformen de song ‘Never Meant To Lose You’ van Wayne Matthews uit de Gistelstraat in Ingelmunster.

Tijdens de zomer van 2023 bracht Wayne (30) het nummer A Thousand Times uit. “Die song deed het veel beter dan mijn vorige songs op Spotify. Dit nummer werd meer beluisterd en dat vond ik uiteraard zeer positief. Mijn nieuwste song schreef ik ook al vorig jaar, maar toen werkte ik het liedje nog niet af. Vorig jaar verloor mijn zus iemand die haar dierbaar was na een auto-ongeval. In de voorbije zomer verloor mijn halfzus haar opa. Ik haalde dat liedje van onder het stof en werkte het verder af. Ik lanceerde het in december. Kort daarna zette ik ook een ludiek TikTok-filmpje op mijn account. Die is net ontploft van de reacties. De reden? Ik heb geen flauw idee. Ik ontvang constant reacties van onbekende mensen die vol lof spreken over mijn nieuwe song. Op TikTok werd het al 60.000 keer bekeken, en ik heb zo’n 1.000 volgers erbij. Het maakte mij toch wel wat emotioneel.”

Twee jaar voor album

Het is al de vierde single die Wayne uitbrengt, samen met zijn producer Pascal uit Antwerpen. “Nu geraken we in het goede ritme, we zijn perfect op elkaar afgestemd. We zitten nu al weer in de studio voor andere nummers”, glundert Wayne, die werkt als leerkracht in de secundaire freinetschool ’t Vier in Kortrijk. En 2024? “Ik denk aan een album en geef mij twee jaar om dat samen te stellen. Op het einde van 2025 wil ik dan een zaalshow geven. Misschien in De Leest in Izegem?”

Nieuwe liedjes

Dit jaar breng ik nog drie nieuwe liedjes uit. Een volgende is al klaar en we zijn nog aan een nummer bezig. De opbrengst van mijn optredens spendeer ik volledig aan nieuwe songs. Boekingen zijn dus méér dan welkom.”

De nieuwe single Never Meant To Lose You is te downloaden via de grote streamingplatforms. Meer informatie: www.wayne-matthews.com