Warhaus zingt het liefdesverdriet van zich af op nieuw album: “Ik hoef geen vrouw meer als muze”

Drie maanden na zijn liefdesbreuk pakte Maarten Devoldere zijn reiskoffers – inclusief gitaar en microfoon – richting Palermo. Hij sloot zich er drie weken op in een hotelkamer en kwam weer buiten met een nieuwe Warhaus-plaat: ‘Ha Ha Heartbreak’. “De teksten zijn heel persoonlijk, maar tegelijk voor velen herkenbaar.”

Na twee solo-albums in evenveel jaren als Warhaus, liet Maarten Devoldere (35) nu vijf jaar op zich wachten voor de opvolger. Vers liefdesverdriet bracht evenwel nieuwe inspiratie met zich mee voor de Balthazar-frontman, met roots in Kortrijk. Hij liet zijn gevoelens de vrije loop op songs als It Had To Be You, I’ll Miss You Baby of Best I Ever Had.

Daarmee is de thematiek meteen duidelijk, maar hoe moeten we die luchtige albumtitel begrijpen?

“Ik snap dat die misschien lacherig kan overkomen, al was dit niet zozeer mijn bedoeling. De songteksten spreken voor zich: ik heb het lastig gehad. Na het schrijven en arrangeren van alle nummers ging ik ook nog op zoek naar een muzikale rode draad. Hiermee vermelodieus ik het geheel, als was het een refrein: ha, ha, heartbreak. Het komt beter over als je het zingt dan wanneer je het zegt.” (glimlacht)

Toch klinkt het album wat dubbel. Zwaarmoedige teksten, maar ‘catchy’ muziek.

“Dat contrast is wel heel bewust opgezocht. Na het schrijven, nam ik meteen ook een aantal demo’s op in mijn hotelkamer. Op aanraden van producer Jasper Maeckelberg heb ik die intieme vocal takes bewaard. Die dragen immers bij aan de eerlijkheid en kwetsbaarheid van de plaat. De muziek is dan weer heel orkestraal, met veel strijkers. Daarvoor liet ik mij inspireren door de soul van Curtis Mayfield en Marvin Gaye, waar ik toen veel naar luisterde.”

Nee, mijn nieuw lief hoeft niet bang te zijn voor een nieuwe break-up-plaat

Heeft het maken van de plaat jou effectief geholpen om de breuk te verwerken?

“De afzondering en introspectie hebben mij zeker deugd gedaan. Als artiest doe je daar dan iets mee, maar uiteindelijk moet je net als iedereen gewoon je tijd uitzitten. Ik zou dus niet durven stellen dat dit therapeutisch heeft gewerkt. Noch dat ik dankbaar was voor die plotse tekstuele inspiratie. Ik hoorde dat sommige muzikanten het uitmaken om een break-up-plaat te kunnen maken, maar dat was bij mij dus zeker niet het geval.”

Ondertussen zijn we twee jaar later. Hoe voelt het om die nummers nu zelf te beluisteren?

“Dat zijn souvenirs, gelinkt aan een bepaalde plaats en periode in je leven. Net als alle andere songs overigens, die in het geval van Balthazar nu vaak bijna twintig jaar oud zijn. Daar kun je uiteindelijk wel afstand van nemen, want ondertussen groei je natuurlijk als mens. Ik zie er dus zeker niet tegenop om die heartbreak-nummers nu live te brengen, neen. Dat deed ik in september al tijdens een uitverkochte try-out in De Kreun in Kortrijk, waar het nieuwe materiaal meteen heel goed ontvangen werd. De songs zijn heel persoonlijk, maar kunnen voor velen herkenbaar zijn.”

Hoe ziet die liveshow eruit?

“We staan met vijf muzikanten op het podium en creëren een grootse sound, met veel loops en layers van verschillende instrumenten. Technisch complex en best wel stressvol, maar de max als het lukt. Voor die try-out hebben we trouwens een week lang in De Kreun gerepeteerd, wat voor mij wat als thuiskomen aanvoelde.”

Ondertussen heb je de liefde opnieuw gevonden, bij een West-Vlaamse. Moet je nieuw lief ook vrezen voor zo’n break-up-plaat?

“Zeker niet! (lacht) Vroeger had ik de kwalijke gewoonte om in een vrouw een muze te zien, maar daar ben ik mee gestopt. Zo projecteer je jezelf immers op die vrouw, wat uiteindelijk vrij toxisch is. Nu zoek ik die muze in mezelf: mijn eigen anima. Door die vrouwelijke spirit in mij te omarmen, ben ik completer als man. Dat heb ik geleerd door even alleen te zijn.”

‘Ha Ha Heartbreak’ telt tien tracks en komt uit op vrijdag 11 november. Op 20 en 25 maart 2023 staat Warhaus in de AB in Brussel en de Roma in Antwerpen.