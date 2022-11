Wannes Cappelle komt naar de Sint-Amanduskerk

Op zondag 20 november organiseert de kersverse vereniging Zwever een concert met Wannes Cappelle en het Kortrijks Vocaal Ensemble.

Onder de noemer ‘Samen voor Zwevegem’ wil de nieuwe vereniging Zwever de connectie tussen gemeenschappen, verenigingen en vrienden versterken. Ze willen hierbij inzetten op samenwerking en krachtenbundeling. Bedoeling van Zwever is een open netwerk te vormen van en voor Zwevegemse verenigingen en vrienden die verbinding als hefboom willen inzetten om samen culturele en sportieve coproducties op te zetten. Hierbij zamelt Zwever middelen in om sociale projecten te ondersteunen die inzetten op de verbinding in de samenleving.

Diverse lokale organisaties zoals verenigingen, jeugdbewegingen, scholen, parochie en serviceclubs vormen samen met geëngageerde bewoners de motor van Zwever en bepalen samen de gemeenschappelijke doelen en activiteiten, dit los van partijpolitiek.

Dubbelprogramma

Een eerste wapenfeit van Zwever is de organisatie van een concert op zondag 20 november met een indrukwekkend dubbelprogramma. Wannes Cappelle brengt een soloset in ‘onze’ moedertaal.

In het tweede deel staat het Mozart Requiem door het Kortrijks Vocaal Ensemble o.l.v. Wim Verdonck op het programma. Dit met koor, orkest op authentieke instrumenten en solisten Irene Carpentier, Pieter De Praetere, Kris Belligh en Stefaan Vandenbroucke. Het totale concert duurt anderhalf uur en kan bijgewoond worden om 11 en om 18 uur in de Sint-Amanduskerk. De inkom bedraagt 25 euro. Het concert is ten voordele van de heropbouw van Oekraïne. Kaarten zijn te bestellen via zwever.be. (GJZ)