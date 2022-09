W.E.R.F.-records viert zijn dertigjarig bestaan met jazzmarathon tijdens tiendaags Brugs stadsfestival AMOK

Van 30 september tot en met 9 oktober organiseert KAAP de derde editie van het tiendaags stadsfestival AMOK in Brugge. Tegelijkertijd viert W.E.R.F.-records zijn dertigjarig bestaan. Wat ooit begon als een geste voor een bevriend Brugs muzikant, beleeft nu al zijn 218de release. Labelmanager Benny Claeysier wil meer dan ooit spannende, hedendaagse muziek naar Brugge halen. “In 2023 is er weer, na een onderbreking, het tweejaarlijks festival Jazz Brugge, dat voortaan zal afgewisseld worden met stadsfestival AMOK.”

De bedoeling van kunstencentrum KAAP is om tijdens het tiendaags stadsfestival AMOK in de Brugse binnenstad plaats te maken voor kunst. Met nieuwe creaties en interventies. Muzikante Pak Yan Lau maakt een soundscape voor het Guilini-zwembad. Liesa Van der Aa creëert met kalligraaf Brody Neuenschwander een beleveniswandeling. Dichter Peter Verhelst gaat in dialoog met saxofonist Mattias De Craene. Er zijn twee Britse smaakmakers: saxofonisten Alabaster dePlume en Chelsea Carmichael.

Grap

Tijdens AMOK viert KAAP dertig jaar W.E.R.F.-records. “Die naam is een grap en staat voor waste energy records factory, omdat stichter Rik Bevernage in 1993 vreesde dat dit niet-commercieel initiatief geen lang leven beschoren was. Hij wou de Brugse jazzpianist Kris Defoort een plezier doen met een eerste cd.”

“En zie, nu zijn we, dank zij Vlaamse subsidies, aan release 218. Al ben ik er fier op dat we 70 procent van de kosten zelf kunnen dragen met de opbrengsten van die cd’s”, zegt labelmanager Benny Claeysier, die sinds 2008 de verantwoordelijke is voor W.E.R.F.-records..

AMOKATHON

AMOK start op vrijdagavond 30 september met de gratis jazzmarathon AMOKATHON op vier locaties: in Ciné Lumière, Snuffel, De Republiek en café Paula Mostaert, waar drummer Lander Gyselinck een dj-set plant. De Ryelandtzaal werd geschrapt, omdat er vorig jaar te weinig muziekliefhebbers bij gebrek aan en café naar die stek gingen. Ook jazzliefhebbers hebben gerstenat nodig om vrije improvisaties door te spoelen.

“We programmeren acht artiesten uit ons W.E.R.F.-label, zodat de Bruggelingen een beeld krijgen van wat Belgische jazz anno 2022 betekent. Die is heel divers. Jonge musici denken niet meer in genres, ze vermengen jazz met pop en elektronische klanken. Onze doelstelling is beginnende artiesten kansen te geven”, verduidelijkt de labelmanager.

Belgische premières

Benny Claeysier is vooral blij dat hij op één avond twee Belgische premières kan brengen: MDC III, het project van Mattias De Craene brengt vrijdag zijn cd ‘Drawn in Dusk’ uit: muziek die het midden houdt tussen ambient, dub, techno, etno folk en impro jazz. En dan is er nog de samenwerking van het punkjazztrio Don Kapot met de Gentse toetsenist en zanger Fulco Ottervanger, die voorlopig enkel in Brugge live te zien is.

Anno 2022 ligt W.E.R.F.-records opnieuw op kruissnelheid, de geschiedenis van het platenlabel is de voorbije dertig jaar erg grillig verlopen. Even onvoorspelbaar als jazzmuziek. Onder Rik Bevernage was De Werf hét Mekka van de Belgische jazz, met vele internationale concerten in deze stemmige Brugse zaal. De Werf haalde zelfs de Amerikaanse trompettist Wynton Marsalis naar Brugge! Nagenoeg alle Belgisch jazzartiesten met enige faam vonden onderdak bij het Brugse platenlabel. Van Natalie Loriers over Kris en Bart Defoort tot Aka Moon, Bert Joris en het Brussels Jazz Orchestra.

Brugge 2002

Brugge Europese Culturele Hoofdstad in 2002 was dé mijlpaal, met onder meer de uitgave van een tiendelige cd-box waarop alle grote namen stonden, inclusief Philippe Catherine. Enkel Toots Thielemans ontbrak, maar die was te mainstream in de ogen van de onverzettelijke en op muzikaal vlak erg fundamentalistische Rik Bevernage.

“Toen ik in 2008 het team vervoegde, zat de jazzwerking van De Werf in een dipje. Er was te weinig vernieuwing in de jazzwerking, de concerten trokken steeds minder volk. Voor sommige optredens daagden amper veertig mensen op, de gemiddelde leeftijd van de concertgangers was 60 plus! De Werf dreigde zijn subsidies kwijt te raken, een fusie met Vrijstaat O. in Oostende in 2017 drong zich op. De beginjaren van KAAP waren moeilijk, maar de fusie is een zegen gebleken. We hebben voor de komende tien jaar middelen gekregen om in artistieke projecten te investeren in Brugge en Oostende.”

Revival

“Daarnaast werd ook ons label geconfronteerd met de opkomst van Spotify en met het faillissement van enkele distributeurs als gevolg”, bekent Benny Claeysier. Maar W.E.R.F.-records is de voorbije acht jaar uit het dal geklauterd. “In 2021 brachten we maar liefst zestien cd’s en platen uit, dit jaar zullen het er evenveel zijn. Het vinyl is aan een revival toe.”

“Mijn ambitie? Spannende, hedendaagse muziek naar Brugge te halen, waarvan jazz een belangrijk onderdeel van dat DNA is. Maar ik wil mij vooral niet te veel door hokjesdenken laten belemmeren. Dezelfde evolutie is zich overal ter wereld in de muzikale sector aan het afspelen. Ik kom net terug van het grootste Europese jazzcongres in Bulgarije, met professionals van over het hele continent en overal zie je dezelfde tendens.”

Jazz Brugge

Om die ambitie waar te maken stapt KAAP af van jazzconcerten in één zaal, met name De Werf. Die wordt wel klaargestoomd om jazzartiesten in residentie te ontvangen. “De bedoeling is om concerten op meerdere locaties in Oostende en in de Brugse binnenstad te organiseren. In 2023 is er opnieuw het festival Jazz Brugge, we hebben een nieuwe overeenkomst afgesloten met het Concertgebouw. AMOK wordt voortaan een tweejaarlijks stadsfestival, dat afwisselend met Jazz Brugge georganiseerd wordt”, aldus Benny Claeysier.

Info: www.amokbrugge.be