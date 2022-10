Vrije Senioren Vereniging weer aan zet na coronacrisis

Afgelopen weekend trokken meer dan 300 mensen richting Zaal Oosthove, om er te genieten van een muzikaal spektakel. Niemand minder dan Frank Galan kwam er de namiddag opfleuren, tot groot jolijt van alle aanwezigen.

Na een afwezigheid van 2 jaar, een direct gevolg van de coronacrisis en de daaraan gekoppelde maatregelen, waren de mensen van de Vrije Senioren Vereniging weer op post. De vereniging, een onderdeel van het VIF, biedt een brede waaier aan evenementen voor ouderen aan. “Onze muzikale namiddag is daar een knap voorbeeld van maar in 2020 en 2021 mocht het helaas niet zijn”, klinkt het in koor bij de organisatie. “Normaliter wordt de namiddag in maart georganiseerd maar ook dit jaar was het nog niet niet veilig genoeg. Daarom werd besloten om het geheel te verschuiven naar oktober.”

Meer dan 300 senioren vonden hun weg naar Wervik, al niet in het minst vanwege de topnaam op de affiche. “Frank Galan was de artiest die we hadden kunnen strikken en dat is toch een man die nog steeds erg populair is”, vult de organisatie aan. “Daarnaast zorgde de Mini Maxy Band nog voor extra muzikale inkleuring.”

De Vrije Senioren Vereniging organiseert meer dan alleen maar muzikale evenementen. Zo bieden ze eveneens verschillende opleidingen, met computer of smartphone, aan waardoor ouderen volop mee zijn met hun tijd.