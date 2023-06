Vriendinnen uit Geluveld starten met koor Shazzy Band: “Valse noten? Die lachen we weg”

Zonnebeke is een koor rijker. Shazzy Band is een vrouwenkoor waarin iedereen welkom is. Iedereen die plezier wil maken bij het zingen is er aan het juiste adres. De naam Shazzy is een samenstelling van de woorden shaken en jazz.

“Enkele jaren geleden ontstond het idee onder een aantal vriendinnen van Geluveld. Door corona hebben we ons idee wat laten liggen, maar vorig jaar staken Marijke en ikzelf de koppen weer bij elkaar. We voelden de ambitie om een groep vrouwen samen te brengen, waar iedereen welkom is ongeacht leeftijd, uiterlijk of afkomst”, begint Ilse Beerland haar verhaal.

“Die verscheidenheid is voor ons essentieel. Elke vrouw is uniek en de moeite waard. Zelf zingen we graag. Dus het idee werd concreter: een koor waar iedereen welkom is. We willen het zo laagdrempelig mogelijk houden, dus iedereen die plezier wil maken bij het zingen kan zich bij ons aansluiten. We leerden onze huidige dirigente Marcella Cuppens kennen en twee weken later was onze eerste repetitie een feit.”

Het koor telt momenteel 43 leden waarvan de leeftijd schommelt tussen 14 en 64 jaar. Een 30-tal leden woont in Groot-Zonnebeke, maar er zijn ook dames van Poperinge, Ieper en Westrozebeke. “We repeteren in de Sint-Margarethakerk in Geluveld, op dinsdagavond om de twee weken. Het enthousiasme is groot waardoor we soms een extra repetitie inlassen en extra stoelen moeten bijzetten in onze kring”, verduidelijkt Ilse.

Meerstemmig

“Bij de Shazzy Band gaat het niet alleen om de zang, maar vooral over het samen zingen met vrouwen. Een valse noot lachen we weg met een kwinkslag. Zo willen we ook in het leven staan. Iedereen kan lid worden, met of zonder ervaring. Dat maakt ons verschillend van andere koren,”, lacht Ilse. “De positiviteit en het enthousiasme van dirigente Marcella werkt echt aanstekelijk. Zo kunnen we elke repetitie groeien als groep. De meeste nummers zingen we tweestemmig, maar nu en dan ook vierstemmig.”

“Ons repertoire wordt bepaald door onze dirigente, met inbreng van de leden. Het is een weerspiegeling van onze leden en onze vibe: we zingen zowel Vlaamse nummers als wereldmuziek. De repetities van het koor voelen aan als thuiskomen bij een groep gelijkgestemden (letterlijk en figuurlijk). Een moment alle zorgen vergeten, en opgaan in de samenzang en het muziek maken. We willen het kerkbestuur van Sint-Margaretha uitdrukkelijk bedanken dat wij in de kerk mogen repeteren. We hebben er onze thuis gevonden.”

Optredens

“Op dinsdagavond 20 juni treedt de Shazzy Band op aan de Lakenhallen in Ieper, vanaf 18.45 tot 19.45 uur. De week ervoor is er een optreden voor de bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Jozef in Zonnebeke, waar Christine, één van de leden, werkt. “We zingen ook mee in een act in de Heksenstoet in Beselare. En noteer alvast zaterdag 17 februari 2024 in je agenda, dan geven we alvast ons eerste groot concert in de Sint-Margarethakerk in Geluveld.”

(NV/foto ZB)

Wie het koor wil boeken kan contact nemen met Ilse Beerland, Marijke Ghekiere of Marcella Cuppens of via shazzyband@gmail.com en er is ook een Facebookpagina.