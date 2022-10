Vox Musica en De Ware Vrienden brengen samen ‘Celebration’ in de H.-Hartkerk in Roeselare

Het koor Vox Musica en de fanfare De Ware Vrienden uit Eernegem slaan de handen in elkaar voor een dubbelconcert. Beide muzikale verenigingen hebben wat te vieren en dat willen ze niet zomaar laten voorbij gaan. Op zaterdag 15 oktober brengen ze ‘Celebration’ in de H.-Hartkerk.

Het Roeselaarse koor Vox Musica en Vox Plus bestaat 25 jaar en de fanfare De Ware Vrienden – kortweg FanWaVE – is ondertussen 70 jaar jong. Na de gedwongen stille periodes van de voorbije twee jaar, was het hoog tijd voor beiden om nog eens met een muzikaal evenement uit te pakken.

Muziek brengt mensen samen. Muziek overstijgt culturen, overbrugt tegenstellingen en vormt mee ons sociale leven. Het samenspel tussen het koor Vox Musica en het orkest van FanWaVE heeft nieuwe ontmoetingen tot stand gebracht, en zorgt ervoor dat iedere muzikant of koorlid zichzelf overstijgt. Samen feest vieren op deze manier en met een grote publieke belangstelling, geeft heel veel voldoening aan alle performers.

Het zal velen verrassen maar het muzikaal evenement zorgt, naast uitstekende harmonieën tussen het koor en het muziekensemble, ook voor een speciale belevenis voor het oor dankzij de unieke klanken van een accordeon. Seppe Vande Walle voltooide zopas een masteropleiding klassiek accordeon aan de Conservatoria van Mons en Gent. Tijdens het concert brengt hij samen met het orkest ‘Visserslatijn’ en ‘Adios Noniño’.

Muzikale topedities

Hoewel de beide verenigingen voor het eerst samenwerken, zijn ze niet aan hun proefstuk toe. Doorheen de jaren werd er door Vox Musica een pak memorabele optredens genoteerd met orkesten, bands en harmonieën, en in de Expohallen samen met toen nog unmasked singers als Johnny Logan en Sandra Kim. Vox Musica staat onder de leiding van Liesbeth Deneir. Zij nam het dirigeerstokje recent over van Koen Neirynck, die wel nog dirigent is bij VOXplus.

FanWaVE kende al successen met gastoptredens van de Koordendraaiers (2014), The Swigshift (2015) en Chantal Câlin (2017). 2018 werd een muzikale topeditie met het dubbelconcert ‘In Vlaemsche Velden’, een samenwerking met onder meer het Zilverbergkoor(Roeselare), het Brugs Mannenkoor, The Swigshift en tal van muzikanten die het orkest een vollere dimensie gaven. FanWaVE staat sinds 2013 onder de leiding van Martin Van Walleghem, die ook de muzikale leiding van het concert voor zijn rekening neemt.

Twee locaties

‘Celebration’ staat voor muzikale variatie. Je zal tijdens het event onder meer kunnen luisteren naar prachtige nummers zoals Skyfall, Rossini’s Birthday Party, You raise me up, Dry your tears Afrika en nog zoveel meer.

Om zoveel mogelijk mensen de kans te bieden van dit totaalevenement te genieten, werd beslist om het concert op twee verschillende locaties uit te voeren. Op zaterdag 15 oktober kan je terecht in de H. Hartkerk om 20 uur; op zondag 16 oktober ben je welkom in De Klokkeput in Eernegem om 17 uur. Kaarten voor Roeselare via shop.voxmusica.be en voor Eernegem via tel. 0476 97 08 27. Prijs: 15 euro voor volwassenen, kinderen t/m 12 jaar 5 euro. (SV/MV)