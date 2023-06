Vos & Wezel houdt in Ieper een try-out en krijgt versterking van Johan Lemenu

Op donderdag 22 juni houden de mannen van Vos & Wezel in het Inloophuis in Ieper een try-out voor hun XL-editie. Daarna staan ze nog op de planken in Boezinge, Herzele en Reningelst.

Het oorspronkelijke Vos & Wezel-duo, bestaande uit Poperingenaar Filip Haeyaert (61) en Roesbruggenaar Ghislain Debyser (48), krijgt versterking van Johan Lemenu (58), geboren in Ieper maar al tientallen jaren woonachtig in Torhout. “Met de toevoeging van Johans basgitaar krijgen wij meer vrijheid en tilt hij onze muziek naar een hogere dimensie. Het is een enorme verrijking voor ons repertoire”, aldus Filip. Het muzikaal verhaal van Filip begon al op 16-jarige leeftijd. “En nu zijn die cijfers net omgekeerd. Het is precies alsof de cirkel rond is, want dat voelt ook zo aan. Ik heb steeds een ongelooflijke bewondering gehad voor Kris De Bruyne, Wim De Craene, Zjef Vanuytsel en Jan De Wilde. Zij waren mijn voedingsbodem om te beginnen optreden. Dat had toen nog niets te maken met humor, die daar later is bijgekomen onder de vorm van mijn andere alter ego Ygor. Voor Vos & Wezel moet je trouwens ook niet vragen wie wie is”, lacht hij.

De show die Filip nu met Vos & Wezel XL op poten zet, voelt een beetje als thuiskomen. “We bewerken nummers van onze vier muzikale musketiers, die ik zonet opnoemde. Wim en Kris zijn echt idolen, waarvan ik nog voor beiden het voorprogramma heb mogen spelen in het begin van de jaren 80 van de vorige eeuw. Met Zjef en Jan heb ik jammer genoeg nooit contact gehad. Wie weet lukt dat straks nog met Jan op het Festival Dranouter.”

Bij Vos & Wezel XL ligt niets vooraf vast. “Ons grote geheim muzikaal wapen is Ghislain, die eigenlijk een jukebox is en elk liedje kan naspelen. Daarom vragen we misschien weer zoals vroeger verzoekjes aan het publiek, wat ons soms naar ongekende muzikale prairies leidt. We brengen enkel nummers waar we alle drie achter staan en dat wordt steeds democratisch beslist met een drie-derde-meerderheid.” Tot slot wil Filip ook nog even solliciteren bij De Gevleugelde Stad (DGS). “Onze kandidatuur was ingediend, maar we hadden enkel een papieren programma, zoals zovele anderen. Hopelijk komen DGS-organisatoren kijken en staan we volgend jaar op het straattheaterfestival, maar dan met Ygor & Igor, al is dat een heel ander verhaal.” (DS)

Try-out Vos & Wezel XL op donderdag 22 juni om 20 uur in het Inloophuis in de Crescendostraat 15 in Ieper (inkom 2 euro). Daarna op 27 juli in Boezinge, 27 juli in Herzele en 28 juli in Reningelst.