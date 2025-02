Vooruitblik op verschillende zomerfestivals in Ichtegem

Ook al is het weer behoorlijk wisselvallig, de organisaties achter de verschillende zomerfestiviteiten in onze gemeente draaien al op volle toeren. We legden ons oor te luisteren bij de mensen die voor het zomers vertier in Ichtegem gaan zorgen.

De spits wordt afgebeten door het Plectrumfestival. Zij trappen de vakantie op gang op 4 en 5 juli. Sedert 2022 zetten zij hun podium op in de weide langs de Oostendesteenweg. “Vrijdagavond bieden wij ArtFx, Beaten By Hippies, Atomic Vulture, BEUK en Dyscordia aan, zaterdag komen de Tuinkabouters van onder hun paddenstoelen en geeft Goe Poeier het beste van zichzelf. Headliner wordt Preuteleute en afsluiten doen we met een lange dj-set van Carlamote”, zegt Dieter De Backer.

Scapulierkermis

Scapulierkermis in Ichtegem betekent ‘Ichtegem Feest’ en ook zij pakken uit met een mooie affiche. “Vrijdag 18 juli programmeren we Francisco Schuster, Laura Tesoro en Soulbrothers en is dj Benny Boens host van de afterparty. Zaterdag openen we traditioneel met Dansstudio Timeless, daarna is het de beurt aan Bram & Lennert, Mama’s Jasje, Edje Ska & De Pilchards en afsluiten doen we met dj Cyrix. Ik geef ook nog even mee dat er vrijdag ook een avondmarkt is, en zondag de kermisrommelmarkt”, zegt Maarten Ureel.

Bekegemse driedaagse

De Bekegemse driedaagse volgt een week later. “Vrijdag 25 juli verwelkomen we onder andere Sam Gooris, Kelly Pfaff en dj B’Edith op ons podium. Zaterdag houden we onze traditionele barbecue, die dit jaar opgeluisterd wordt door Jo Vally en op zondag is er de Schapenkermis, met onder andere Edje Ska & De Pilchards”, aldus Eric Cobbaert.

Ceciliafeeste

In augustus is het dan de beurt aan de Copains, die opnieuw de Ceciliafeeste organiseren. Ook dit jaar vinden de optredens plaats op het terrein naast de kerk. “Op vrijdag gaan we volledig voor tributebands: we hebben Final Straits (Dire Straits), Undercover (The Rolling Stones) en ACinDC (AC/DC). Zaterdag doen we het iets rustiger, met David Vandijck, Les Copines, ABBA4 u. Alpenzusjes en Partytrooperz”, aldus Danny Vermote.