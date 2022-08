Vooruit Harelbeke breekt eigen record op Wereld Muziek Concours Kerkrade

Koninklijk Harmonieorkest Vooruit Harelbeke heeft met 95,30 procent het eigen scorerecord gebroken op het Wereld Muziek Concours 2022 in Kerkrade in Nederland.

Daarmee behaalde het orkest de derde plaats in de concertdivisie, de hoogste categorie in de vierjaarlijkse wedstrijd voor blaasorkesten. Koninklijk Harmonieorkest Vooruit Harelbeke bracht drie werken: The Miraculous Mandarin van Béla Bartók, La Délaïssado van Joseph Canteloube met soliste Laetitia Gerards, en de wereldcreatie van Along Dark Paths van Kenneth Hesketh.

“Dit laatste werk bestelden we speciaal bij de componist, naar aanleiding van ons honderdjarig bestaan dat we dit jaar vieren”, duidt chef-dirigent Erik Desimpelaere. De stukken werden vergezeld door twee gedichten, geschreven en gebracht door dichter Mattijs Deraedt. De top drie in de concertdivisie werd vervolledigd door het Portugese Orquestra de Sopros da Academia de Artes de Chaves en de Nederlandse Koninklijke Harmonie van Thorn. In totaal waren er zeven deelnemende orkesten in deze categorie.

Hoogste resultaat ooit

Met 95,30 procent behaalde Harmonie Vooruit het hoogste resultaat ooit op het WMC, inclusief de scores in het verleden toen Vooruit wereldkampioen werd. “Onze muzikanten hebben voorafgaand aan de wedstrijd vier dagen intensief gerepeteerd in de Nieuwe Kerk in Den Haag. De vierdaagse creëerde een unieke setting om samen gefocust het programma te perfectioneren, en ook om de banden als groep intens te versterken”, gaat de chef-dirigent verder.

Het resultaat is een recordscore voor het orkest, dankzij een enorme groepsinzet. “We kozen voor een heel uitdagend, afwisselend en intens programma. Alle muzikanten, bestuursleden en medewerkers hebben de voorbije weken en maanden het beste van zichzelf gegeven, met als resultaat een hechte groep die de stukken op een zeer hoog niveau kon presenteren op het WMC-podium. En dat heeft de jury ook duidelijk gewaardeerd.”

Twee keer wereldkampioen

Harmonie Vooruit is niet aan haar proefstuk toe op het WMC: in 1985 en 2005 werd de harmonie wereldkampioen op deze wedstrijd. Driemaal is scheepsrecht zegt het spreekwoord. “De derde plaats in deze editie is de kers op de taart voor ons jubileumjaar, waarin we reeds een festivalweekend, meerdere concerten, een boek en een expo lanceerden”, aldus Jana Dejonghe, verantwoordelijke voor pers & media. “We sluiten ons feestjaar af met een galaconcert op vrijdag 30 december in cultureel centrum Het Spoor. We verwelkomen iedereen daar van harte om samen het glas te heffen.”

Over KH Vooruit Harelbeke

In de schoot van de socialistische arbeidersbeweging in Harelbeke werd in 1922 de muziekvereniging opgericht die uiteindelijk Koninklijk Harmonieorkest Vooruit Harelbeke zou worden. Een eeuw later is het harmonieorkest uitgegroeid tot een van de belangrijkste in België, met ondertussen een rijk artistiek palmares. Tussen 1995 en 1997 was Vooruit drie jaar op rij Cultureel Ambassadeur van Vlaanderen, aangesteld door de Vlaamse regering vanwege de grote aandacht binnen het orkest voor werk van Vlaamse componisten. Het orkest heeft heel wat prijzen op zijn conto, waaronder twee wereldtitels op het Wereld Muziek Concours in Kerkrade in 1985 en 2005, en eerste prijzen op het Certamen Internacional de Bandas de Música in Valencia, waarvan de recentste in 2019. Daarnaast wordt het orkest ook regelmatig uitgenodigd voor concerten in binnen- en buitenland.