Voormalige frontman van ‘t Vintekoor gaat solo: Jowwan blikt zingend terug op 2022

Johan Catteeuw mag dan al niet meer toeren met ‘t Westvlams Gemiengeld Vintekoor, het schrijven en zingen van liedjes kan hij niet laten. De Koekelarenaar pakt uit met zijn eerste soloproject: een komisch en muzikaal jaaroverzicht. “In 16 grappige, maar ook vaak gevatte liedjes blik ik terug op 2022.”

In 2000 richtte Johan Catteeuw (60) ‘t Westvlams Gemiengeld Vintekoor op. Een mannenkoor dat West-Vlaamse parodieën zong en zijn talent mocht etaleren op menig podia in West-Vlaanderen. Johan was al die jaren de frontman en maakte alle teksten en choreografieën zelf. Na 25 cd’s en bijna 800 optredens hield ‘t Vintekoor er in 2020 op een hoogtepunt mee op.

Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Johan Catteeuw heeft net zijn eerste eerste soloproject klaar. In zijn komisch en muzikaal jaaroverzicht zingt ‘Jowwan’ 16 grappige en vaak ook gevatte liedjes. “De liedjes hebben hetzelfde DNA als die van ‘t Vintekoor. Het zijn leutige liedjes op bekende melodietjes met een knipoog naar het dagdagelijkse. Het grote verschil tussen mijn soloproject en de liedjes van ‘t Vintekoor, is dat mijn songs vol dubbele bodems zitten. Terwijl de liedjes van ‘t Vintekoor bevattelijk waren en één verhaal vertelden. Ik heb me als schrijver helemaal kunnen uitleven en heb er enorm van genoten. Dit jaaroverzicht is een mengelmoes van stand-upcomedy en cabaret.”

Dit overzicht is een mengelmoes van stand-up en cabaret

Johan speelde al enkele jaren met het idee om uit te pakken met een muzikale eindejaarsconference. “Het ontbrak me aan tijd, daarom is het er nooit van gekomen. Tot nu. Ik ben er echt voor gaan zitten en heb er weken tijd ingestopt. Duizenden artikels heb ik bekeken. Zo is er bijvoorbeeld een lied over Larry, de kat van Downing Street 10. Dat beestje kreeg dit jaar ocharme om de drie weken een andere baas. Ook de Rode Duivels komen aan bod in mijn jaaroverzicht, net als the war on drugs in Antwerpen, Bouchez die geen Nederlands wil praten, kinderen die te lang in de bus moeten zitten, de Rus die niet naar ‘huus’ wil en nog zoveel meer.”

Of hij met zijn muzikaal jaaroverzicht de West-Vlaamse podia zal beklimmen? “Zeg nooit nooit, maar dat is de bedoeling niet. Na 20 jaar en 800 optredens met ‘t Vintekoor was en ben ik die stress en die tjoling moe.”

Het muzikaal jaaroverzicht is verkrijgbaar voor 26 euro (verzending inbegrepen) en is te bestellen via de webshop. Ook de USB-stick met alle 370 nummers van ‘t Vintekoor is nog te verkrijgen.

www.johancatteeuw.be