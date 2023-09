Voormalig Belgium’s Got Talent-winnaar wordt op de vingers getikt tijdens livestreamconcert in stadspark: “Zonder vergunning mag dat helaas niet”

James Malikey – het alter ego van Benjamin Ceyssens – werd gisteren in het Leopoldpark in Oostende op de vingers getikt door de lokale politie. De 23-jarige pianospeler was bezig met een livestreamconcert voor TikTok, waar de parkbezoekers van konden meegenieten. Maar tijdens een routinecontrole van de politie bleek James niet in het bezit te zijn van een vergunning, waardoor hij de boodschap kreeg dat hij moest vertrekken.

Intimiderend

“Ik ben speciaal naar Oostende verhuisd voor de mooie natuur, hier kan ik op talloze plekken piano spelen en dit filmen voor mijn socialemediakanalen”, vertelt James, die in 2019 Belgium’s Got Talent won en oorspronkelijk afkomstig is uit Genk.

“Verder stonden jongere drugs te dealen, maar muziek spelen in een park is blijkbaar interessanter voor de politie”

“Ik wist dat ik niet in het stadscentrum mocht spelen, maar in de natuur was dat normaal gezien geen probleem. Toch werd ik dinsdagnamiddag zeer intimiderend aangesproken door een politieagente. Ze dreigde ermee dat ik gearresteerd zou worden en dat ze mijn materiaal in beslag zou nemen als ik niet meteen vertrok. Ik zou ook nog een geldboete mogen verwachten. Het ging er heel agressief aan toe, terwijl ik helemaal niks verkeerd deed. Enkele meters verder waren jongeren drugs aan het dealen, maar dat was blijkbaar minder interessant dan ik die mooie muziek speel waar alle buurtbewoners van kunnen meegenieten.” (lees verder onder de video)



James speelde het afgelopen weekend nog een concert in De Grote Post in Oostende. Dat hij nu naar eigen zeggen wordt behandeld als een bedelaar, kan hij moeilijk vatten. Het hele gebeuren heeft een serieuze indruk op hem nagelaten. “Ik voel me wel gesteund door de vele omstaanders, verschillende hebben op sociale media al hun ongenoegen tegenover de politie geuit, dat doet deugd.”

Geen vergunning

Bij de politie van Oostende is de boodschap duidelijk: James mocht daar gewoon geen muziek spelen. “We doen heel regelmatig controles in het Leopoldpark om het veiligheidsgevoel te verhogen. Ook dinsdag werd James gewoon gevraagd om zijn vergunning te tonen, maar die had hij niet. Daarop werd hem vriendelijk verzocht het park te verlaten”, legt Eline Goeminne van de Oostendse politiezone uit.

“Alles wijst op een gemoedelijk gesprek, er werd niet eens een proces-verbaal opgesteld”

“Er werd niet eens een proces-verbaal opgesteld, hij kreeg wel een waarschuwing mee naar huis. Een geldboete kan hij dus eigenlijk niet eens krijgen. Onze collega was trouwens alleen op patrouille, hem arresteren en zijn materiaal in beslag nemen zou moeilijk geweest zijn… Alles wijst op een gemoedelijk gesprek.”

Op de vraag waarom James geen vergunning heeft, reageert hij kort: “Ik heb die al verschillende keren proberen aanvragen, maar ze wordt telkens geweigerd. Terwijl ik nochtans muzikant van beroep ben. Iemand in het stadsbestuur moet mij precies niet hebben… Maar ik heb ze aangevraagd dus ik heb mijn plicht gedaan.”