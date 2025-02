Voor de Brugse zangeres Zita Miller is zingen therapie na een toxische relatie

Met het nummer ‘The Love circle’, een voorbode van de gelijknamige cd, heeft de Brugse zangeres Zita Miller een derde single uit. “Zingen is voor mij therapie na een toxische relatie”, zegt de studente kinderzorg, die op 21 februari tijdens het festival Vrijhaven in Het Entrepot live debuteert.

Momenteel volgt Zita Muylle (19) – ‘Miller’ is een in het Engels beter bekkende artiestennaam – het zevende jaar kinderzorg aan MIA in Sint-Kruis. “Maar ik ben opgegroeid met muziek. Ik zat jarenlang in de richting woordkunst/drama en heb nog zanglessen gevolgd bij Metronoom”, vertelt het meisje, dat in 2020 deelnam aan The Voice for Kids.

Billie

“Ik heb toen Billie Eilish’ cover ‘The End of the World’ gebracht. Zij is mijn groot idool, ook al zeggen sommigen dat mijn stem en nummers ook iets weg hebben van Adéle en Aimy Winehouse. Drie straffe madammen”, vertelt Zita Muylle. Vorig jaar nam ze al de singles ‘Double Trouble’ en ‘Her’ op, die op Spotify en andere streaming diensten te horen zijn.

Nu is er ‘The Love Circle’, een centraal nummer dat alle liefdesliedjes op haar gelijknamige cd moet verbinden. “Later deze maand komt die cd uit. Die vormt een liefdescyclus, met elk van de gevoelens die iedereen meemaakt: verliefdheid, jaloezie, ruzie, maar ook mishandeling – zowel fysiek als mentaal.”

Donkere teksten

“Er zitten best wat donkere teksten bij, ik heb een erg toxische liefdesrelatie achter de rug, die een zware impact op mijn leven heeft gehad. Zingen is voor mij therapie, de teksten komen recht uit mijn hart en zijn gebaseerd op dingen die ik zelf heb meegemaakt – zij het ietsje aangedikt of mooier gemaakt.”

Hoe gaat de Brugse zangeres te werk bij het schrijven van liedjes? Zita: “Ik zet eerst wat lyrics op papier en voeg er dan samen met mijn tien jaar ouders broer Vital Muylle alias YNGVII beats en een melodie aan toe. Vital fingeert als preproducer. Nadien transformeert de professionele producer Remi De Roeck van Anders Media, die ook mijn manager is, deze onafgewerkte liedjes tot volwaardige songs in zijn Antwerpse studio.”

Vrijhaven

“Op 21 februari zullen mijn broer en ik die nummers voor het eerst live vertolken tijdens het festival Vrijhaven in Het Entrepot in Brugge. Het wordt een soort try out, een test waarin we aftasten hoe onze nummers op podium klinken. Vital en ijk voelen elkaar muzikaal perfect aan. We zien wat de toekomst brengt”, besluit Zita Miller.