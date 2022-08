Voor de 22ste keer Rock@Schuiferskapelle

Ook dit jaar organiseren The Dirty Scums opnieuw Rock@Schuiferskapelle. Het gratis rockfestivalletje is ondertussen al aan zijn 22ste editie toe. Op 10 september staan gewoontegetrouw bands met lokale roots en tributebands met internationale allures centraal.

In het weekend van 9 tot en met 11 september staan in Schuiferskapelle, een deelgemeente van Tielt, de traditionele dorpsfeesten op de agenda en daarbij kan Rock@Schuiferskapelle op zaterdagavond uiteraard niet ontbreken. De lokale punkband The Dirty Scums stellen dan ook alles in het werk om er opnieuw een succesvolle editie van te maken.

Zo lokten ze Royalty Busters naar Club 77 en zullen ze ook zelf optreden. Daarnaast komen ook The Lovecats, Cherry and the Bombs en Planet Lizzy – tribute bands van respectievelijk The Cure, The Runaways en Thin Lizy – langs.

Het festivalletje start om 16 uur.