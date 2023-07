Voor Bruggeling Mike (50) is het optreden van The Libertines op Cactus heel speciaal: “Ze droegen een nummer op aan mijn overleden zoon”

Wie dit weekend gepassioneerd het concert van The Libertines op het Cactusfestival in het Brugse Minnewaterpark zal bijwonen, is Bruggeling Mike Van Dale. De Britse rockband heeft immers een nummer, The Milkman’s Horse, opgedragen aan Mikes overleden zoon Hendrik Van Dale. Deze jonge Brugse stadsgids overleed zes jaar geleden en was een grote fan van The Libertines.

Op 28 januari 2017 verdronk Hendrik Van Dale (21) aan de Kruisvest in Brugge. Door een misstap was hij in het ijskoude water beland. Hendrik was als stadsgids voor ‘Legends’ een bekend figuur in het Brugse. Om de pijn voor de dood van hun zoon wat te verzachten, als troost en om Hendriks testament te eerbiedigen hebben zijn ouders Veronique Lampo en Mike Van Dale (50) de Hendrik Foundation opgericht.

Steunbetuiging

“We ontvingen na Hendriks overlijden wereldwijde berichten als steun. Hendrik was een levendig persoon die erg luid aanwezig was. Wat ideaal was voor zijn job als stadsgids. Want gidsen was zijn ultieme uitlaatklep”, vertelt papa Mike Van Dale (50). “Hij was dan ook de enige persoon die wel vier tours op een dag deed. In het Brugse hing tot soms tachtig man aan zijn lippen, want hij had een prachtig Engels accent en een lyrische manier van vertellen.”

“Toeristen kwamen ook speciaal terug naar Brugge voor Hendrik of bleven rondhangen om hem aan het werk te zien. Hij was recent naar Antwerpen verhuisd en ging daar ook passioneel als hoofdgids aan de slag voor ‘The Legends’. Op een korte tijd had hij alweer grote groepen tijdens zijn tours in de stad. Zijn volgende stap ging Utrecht zijn en wie weet waar hij ondertussen zou beland zijn, indien hij niet onverwacht gestorven was.”

Hendrik Foundation

“Met de Hendrik Foundation zamelen we geld in voor goede doelen die vermeld staan in Hendriks testament. Hij steunde onder meer het Rode Kruis, Child Focus en de Buddywerking”, aldus Mike Van Dale.

Mike Van Dale: “Dankzij The Libertines kan ik nog binnendringen in de wereld van Hendrik.” © LQ

En dan is er natuurlijk de gedeelde passie voor muziek. Mike Van Dale: “Ik heb de muziek van The Libertines indertijd leren kennen dankzij Hendrik, terwijl ik hem de liedjes van Pink Floyd en David Bowie liet beluisteren. Jammer genoeg zijn we nooit samen naar een live concert van The Libertines geweest. Hendrik woonde vele Europese concerten van die band bij en was bevriend geraakt met de groepsleden, hij ging geregeld mee met de tourbus.”

The Milkman’s Horse

“Hendriks naam is verwerkt in een muur van het hotel The Albion Rooms in het Engelse Margate, dat eigendom is van de groep én waar The Libertines ook hun opnamestudio hebben. Inmiddels ben ik de voorbije jaren al zelf naar een twintigtal concerten van The Libertines geweest. Het is voor mij een manier om Hendriks wereld te verkennen.”

“The Libertines steunen de Hendrik Foundation en hebben al het nummer ‘The Milkman’s Horse’ opgedragen aan Hendrik. Zanger en gitarist Carl Barat heeft zelfs een schilderij van onze zoon in zijn huis hangen. Of ze ook op Cactus de live uitvoering van dat lied aan Hendrik zullen toewijden, is af te wachten. Rockers zijn onvoorspelbaar, bij een vorig concert in Gent deden ze het niet. In Brussel wel. Ik zal er alvast bij zijn in het Minnewaterpark, ter nagedachtenis aan onze zoon”, besluit Mike Van Dale.