Volksvreugd Proven brengt 2 Days Before concert met kerstmarkt

De Volksvreugd Proven trakteert op zaterdag 23 december zijn publiek van kerstsfeer in en om OC De Croone in Proven. De mix van ontspannende live muziek en allerlei lekkere hapjes en drankjes is wat De Volksvreugd in aanbieding heeft.

“Het Provens Jeugdorkest, het trommelkorps en de harmonie nemen de toeschouwers mee op een muzikale trip. Naast een aantal kerstpareltjes laten ze je ook dromen van onvergetelijke filmfragmenten, adembenemende dansmoves en historische gebeurtenissen”, vertelt Stef Denecker, namen K.H. De Volksvreugd Proven.

Kerstmarkt

“Dirigenten Wouter Cailliau, Matthias Peperstraete en Lorenzo Tuytens slagen er telkens opnieuw in om hun muzikanten uit te dagen en het publiek met volle teugen te laten genieten. Naast dit muzikaal aanbod wacht nog een gezellige kerstmarkt met eet- en drankstandjes in de buitenlucht op je. Enkele voorproevertjes: warme wafels, La Chouffe, warme chocomelk, jenever, hot-dogs, Hasseltse koffie, croque monsieurs… De kerstmarkt opent reeds om 17 uur, een uur vóór de aanvang van het concert. De concertwerkgroep zorgt voor een sfeervolle aankleding van de zaal en de kerstmarkt: het wordt een hartverwarmende avond. Ideaal om met familie en vrienden in een ongedwongen sfeer het jaareinde in te zetten.”

Uitverkocht

“Door het succes van vorige jaren ziet De Volksvreugd zich genoodzaakt om het aantal tickets te beperken. In de zaal wordt een indrukwekkend podium gebouwd om alle muzikanten een plaats te kunnen geven en ook de capaciteit van de kerstmarkt is beperkt. Vorig jaar waren de tickets in een recordtijd de deur uit.” Ook nu zijn alle tickets al de deur uit. Op zaterdag 6 april 2024 spelen ze een nieuw concert in een grotere zaal.

Info: www.volksvreugd.be