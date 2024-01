Volksharmonie Sint-Jozef zet het jaar in met een ruimtereis

Nog maar net bekomen van een erg druk maar fantastisch feestjaar staat de Koninklijke Volksharmonie Sint-Jozef bij de start van 2024 alweer klaar voor een nieuwe editie van ‘Nieuwjaarsklanken’. Onder leiding van dirigent Astrid Lecluyse nemen de muzikanten op 13 en 14 januari het publiek mee op een muzikale ontdekkingsreis doorheen het heelal.

“Het ‘Ruimte voor Muziek’-thema was aanvankelijk bedoeld voor Nieuwjaarsklanken 2022. Door een heropflakkering van Covid moesten we toen onze voorstellingen last-minute annuleren. De editie van 2023 had dan weer ‘Feest’ als thema, omdat dit paste in ons 125-jarig feestjaar”, zegt harmonievoorzitter Dominiek Allaert.

“Dit jaar brengen we met ‘Ruimte voor Muziek’ muziek over alles wat in ons heelal ronddraait. Op het programma staan stukken als ‘Journey Through The Stratosphere’, ‘Stargate’, ‘One Small Step’, ‘Star Wars’, ‘Jupiter’… Niet alleen muzikaal maar ook visueel belooft het concert een spektakel te worden. De muziek wordt vergezeld van visuele effecten en film. Volkssterrenwacht AstroLab Iris leverde ons voor dit themaconcert (film)materiaal aan.”

Familieband

Beide voorstellingen vinden plaats in CC De Steiger: op zaterdag 13 januari om 20 uur en op zondag 14 januari om 15 uur. Acteur Kurt Defrancq neemt de presentatie voor zijn rekening. “En dat is niet toevallig, want Kurt heeft een speciale band met de Volksharmonie”, verrast Dominiek Allaert.

“Kurts ouders werden allebei in Menen geboren. Zijn overgrootvader Heliodore Soenen was ooit meer dan 20 jaar lang dirigent van onze harmonie. Het dirigeerstokje werd vervolgens doorgegeven aan Herbé Soenen, de grootvader van Kurt. Kurt was dan ook onmiddellijk enthousiast om met ons samen te werken”, besluit de voorzitter. (CB)

Tickets voor ‘Nieuwjaarsklanken’ kosten 14 euro en zijn te verkrijgen via www.volksharmoniemenen.be of 056/51.07.40.