VNA brengt Proms naar Tieltse Europahal

Voor de tweede keer brengt Koninklijke Harmonie Vermaak Na Arbeid de Proms naar de Europahal in Tielt. De harmonie zal samen met solisten Barbara Dex en Liesbeth Roose op zaterdag 1 oktober de zaal in vuur en vlam zetten.

In 2019 vond de eerste editie van A Night at the Proms plaats. “Een volle Europahal kon in ware Sportpaleisstijl genieten van een bonte mix van pop en klassiek”, blikt voorzitter Rudi Ailliet terug. Voor hun tweede Promsconcert zocht de harmonie naar nieuwe solisten. De keuze viel op Barbara Dex en Liesbeth Roose.

Solisten

Barbara Dex is ongetwijfeld bekend bij het grote publiek, niet alleen door haar deelname aan het Eurovisiesongfestival of als dochter van Marc Dex, maar ook als een veelzijdige zangeres. “Ze onderscheidde zich altijd met een prachtige stem, maar ook door een verscheidenheid aan muziekstijlen. Dat bewijzen haar negen albums, met Nederlandstalige parels, gospelnummers en een greep stevige countryrock, steeds gezongen met overtuiging en met aandacht voor een goeie song. Haar zangtalent en muzikale goesting zijn onuitputtelijk.”

Samen met VNA zal ze haar bekendste single ‘Iemand als jij’ brengen, aangevuld met muziek van Adele, Björk en Janis Joplin.

Liesbeth Roose is dan weer afkomstig uit Tielt. Het is een fijn weerzien met VNA, want zij was zelf ook lid. “In 2014 studeerde ze af aan het Conservatorium van Brussel, afdeling musical.” Intussen geeft ze les, was ze in tal van musicals en muzikale projecten te zien en zingt ze regelmatig de backings bij artiesten zoals Helmut Lotti en Willy Sommers. “Op de VNA-Proms grasduint ze in het oeuvre van Aretha Franklin en Amy Winehouse.”

Praktisch

Naast al deze muzikale toppers zal Vermaak Na Arbeid ook nog muziek brengen in heel wat stijlen, van Bizet tot Coldplay.

A Night at the Proms vindt plaats op zaterdag 1 oktober om 20 uur in de Europahal. Tickets kosten 15 euro, 10 euro voor wie jonger is dan 12 jaar. Vipkaarten kosten 35 euro. Tickets en info via www.vermaak-na-arbeid.be. (LDW)