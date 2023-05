Vleters gemeenteraadslid Franky Pluym brengt tweede single uit

Het gaat hard voor Franky Pluym (41) uit Oostvleteren. Zijn debuutsingle Stukje Van Mezelf werd heel goed onthaald in Vlaanderen en Nederland en een opvolger kon niet lang uitblijven. Met het frisse Aards Paradijs brengt Franky deze keer een vurige ode aan de liefde.

“Het nummer komt andermaal uit de pen van auteur/componist Andy Vanspranghe, die ook de productie in handen nam. Topproducer Serge Feys (Monkey B Studio) tekende voor de mixing en de mastering”, zegt Franky Pluym.

Alle opnames vonden plaats in de Sonic Hill Recording Studios in Poperinge en wederom kon Franky rekenen op de medewerking van topmuzikanten Pedro Desomer en Tim Van Quathem. Pedro speelde de prachtige pianotrack in, terwijl Tim opnieuw de basgitaar voor zijn rekening nam.

Feelgoodsong

“Mijn debuutsingle Stukje Van Mezelf was een eerder terughoudend nummer en deze keer wilde ik een heel vrolijke feelgoodsong waarmee de lente en de zomer konden ingezet worden”, lacht Franky. “Andy stelde enkele songs voor en Aards Paradijs sprong er meteen uit.”

“Het is een krachtig, opbouwend nummer, waardoor ik mij als zanger echt kan smijten”, vertelt Franky, die gemeenteraadslid is voor Vleteren Actief en in de Edmond Devloostraat woont in Oostvleteren. Al vele jaren maakt Franky de Vlaamse podia onveilig met een gevarieerd repertoire van Engelstalige en Nederlandstalige klassiekers.