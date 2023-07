Vlaanderen Muziekland strijkt neer op Schouwburgplein in Kortrijk

Na een pauze van maar liefst negen jaar is het populaire Vlaanderen Muziekland dankzij Proximus-zender Pickx+ terug van nooit weggeweest.

De opbouw draait op volle toeren want de muzikale karavaan houdt maandagavond halt op het Schouwburgplein in Kortrijk. Naast presentatoren Katja Retsin en Sverre Denis zijn ook Vlaamse toppers De Romeo’s, Bart Kaëll, Gene Thomas, Berre, Lotte De Clerck, Garry Hagger en Sabien Tiels van de partij. DJ Dimitri d’Anvers verzorgt het voorprogramma van 19 tot 20.30 uur en The Starlings en Udo sluiten de avond af tussen 21.30 en 22 uur.

Meezingen en -dansen op Vlaanderen Muziekland Kortrijk vanuit de huiskamer kan via Pickx+ op donderdag 27 juli vanaf 21.15 uur, met heruitzendingen op zondag om 12 en 22.15 uur en dinsdag omstreeks 18 uur. Daarna wordt de uitzending ook herhaald op Pickx Live. De social media van Pickx+ geven dankzij Jérémie Vrielynck een exclusieve blik achter de schermen.