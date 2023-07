Vlaanderen Muziekland in Kortrijk is schot in de roos

Maandagavond werd het Schouwburgplein ingenomen door Vlaanderen Muziekland met een pak artiesten. Vele honderden aanwezigen tekenden present.

Na een pauze van maar liefst 9 jaar is het populaire Vlaanderen Muziekland dankzij Proximus-zender Pickx+ terug van nooit weggeweest. De muzikale karavaan trekt deze zomer naar goede gewoonte geheel Vlaanderen rond en hield maandag halt in Kortrijk.

Naast Vlaamse toppers Gene Thomas en Sabien Tiels zagen de Kortrijkzanen nog een hele reeks andere populaire artiesten: onder meer Bart Kaëll, The Starlings en Udo.

“We komen voor niemand in het bijzonder, het zijn allemaal mooie nummers die we kunnen meezingen en nummers waarmee we lekker uit de bol kunnen gaan”, weten Saskia, Hannelore, Erwin en Frank. “Wel een beetje jammer dat de medleys en nummers korter duren dan anders. waarschijnlijk is dat omdat het live-on-tape opnames zijn. We hadden ook de indruk dat het niet de grote massa was die kwam opdagen, maar de ambiance was wel verzekerd.”