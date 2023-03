Vive La Fête eerste headliner voor Pekkersfeesten in Izegem

De Pekkersfeesten, een organisatie van de vzw Magik Events, is op vrijdag 7 en zaterdag 8 juli aan een nieuwe editie toe. De organisatie maakt met Viva La Fête meteen haar eerste headliner bekend.

De Belgische electroband Vive la Fête komt haar 25ste verjaardag vieren in Izegem. Vive La Fête bestaat een kwarteeuw en houdt in 2023 een reeks concerten waar de energie vanaf spat. Ook een optreden op de Pekkersfeesten in Cultuurhuis De Leest in Izegem staat op hun agenda.

Zo’n 25 jaar geleden zag Vive La Fête het levenslicht toen Danny Mommens (toen nog spelend in zijn vroegere band dEUS ) Els Pynoo ontmoette op een feestje. Ze namen een paar demo’s op en brachten sindsdien veel albums uit. “De liveshows van Vive la Fête zijn energieke uitbarstingen van elektronische dansmuziek, rock-’n-roll en de unieke stem van Els Pynoo”, zegt Matthias Leman van vzw Magik Events. “Wie dit onvergetelijk verjaardagsfeestje niet wil missen, kan nu tickets kopen via www.pekkersfeesten.be. Die gaan door aan De Leest in Izegem.” (vadu)