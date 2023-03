Viva, Giocoso en Gioventu brengen samen een concertavond in Kuurne

Kinder- en jeugdpopkoor Viva, jeugdharmonie Gioventu en popkoor Giocoso slaan op zaterdag 4 maart de handen in elkaar om onder leiding van Lien Vanhauwaert een concertavond te brengen in de feestzaal van het woonzorgcentrum Heilige Familie, die de naam ‘Love Shine a light’ meekreeg. Wie het concert wenst bij te wonen, betaalt 5 euro. Vooraf reserveren is niet mogelijk.

Giocoso werd onder de doopvont gehouden in september 2022 en komt wekelijks samen om te repeteren. Dat de nood aanwezig was in Kuurne om dergelijk koor op te starten, was duidelijk, aangezien er zich in geen tijd 32 enthousiaste zangers en zangeressen met een leeftijd tussen 20 en 65 jaar aansloten bij de groep die resoluut kiest om hedendaagse muziek te brengen. Kinderkoor Viva telt 12 leden en ging van start in 2014, terwijl het jongeren popkoor Viva 28 leden telt en zijn eerste bijeenkomst had in september 2021. “Na vijf maanden repeteren vinden we het gepast om eens naar buiten te komen met een eerste optreden”, opent Didier Leman, voorzitter van Giocoso Kuurne de babbel. “Het concert van aanstaande zaterdag zien we als een try-out voor familieleden van onze leden, zodat deze kunnen zien welke vorderingen wij al maakten de afgelopen vijf maanden, al is uiteraard iedereen van harte welkom. We willen het luchtig houden. Het genre die we zullen brengen is de muziek die je dagelijks kan beluisteren in de wagen.”

Mannen gezocht

Naast Giocoso zullen ook het kinder- en jeugdpopkoor Viva en jeugdharmonie Gioventu, die allen vallen onder de werking van de Harelbeekse academie voor podiumkunsten HAP, deelnemen aan het concert. “Onder de 32 leden die ons koor kent, zijn er slechts 7 mannen”, gaat Didier Leman verder. “Via deze weg wil ik dan ook een warme oproep doen aan geïnteresseerde mannen om zich aan te sluiten bij ons koor die elke maandagavond repeteert in de Centrumschool in Kuurne. Belangrijk om weten is dat aangesloten leden niet verplicht zijn om deel te nemen aan concerten. We hebben leden die zich te pletter amuseren op onze repetities, maar geenszins willen deelnemen aan concerten, dat respecteren wij dan ook. Giocoso is een muziekterm en betekent eigenlijk vrolijk. Ook in de nummers die we zaterdag zullen brengen, zal dit duidelijk naar voren komen. Denk maar aan het flashdance-nummer What a Feeling van Irene Cara, Mag ik dan bij jou, het nummer waarmee Liliane Saint-Pierre naar Eurosong trok, Soldiers of love… en ga zo maar verder. Op het einde van het concert wordt ook nog een samenzang gebracht door alle koren die het toepasselijke nummer Thank You for the Music van Abba zullen brengen.”

Een nieuw logo

“Van de gelegenheid wordt tevens gebruik gemaakt om ons nieuwe logo voor te stellen. Alle leden van ons zangkoor kregen de mogelijkheid om hun eigen ontwerp op te sturen, met dien verstande dat het logo een link naar Kuurne moet bevatten en dat het in een oogopslag duidelijk moet zijn dat het om een volwassenen koor gaat. Uit alle uitzendingen werden er uiteindelijk drie logo’s weerhouden en aanstaande zaterdag zal bekend gemaakt worden voor welk logo we hebben gekozen.” Alle deelnemende koren dromen er al stiekem van dat het niet bij deze ene try-out zal blijven en er in de toekomst nog dergelijke concertavonden zullen worden georganiseerd. Wie het concert wenst bij te wonen, kan op zaterdag 4 maart terecht in de feestzaal van het woonzorgcentrum Heilige Familie in de Gasthuisstraat. De toegang bedraagt 5 euro. Het aantal plaatsen is beperkt tot 150. (BRU)