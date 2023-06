Visser Dylan (31) uit ‘Een jaar op zee’ treedt op met zijn vissersliederen: “Graag jongeren warm maken voor mijn modernere vissersliedjes”

‘Hele dagen gutten op zee, hele dagen gutten op zee, ga je met ons nie mee’, de kans is groot dat het deuntje nog ergens in je geheugen begraven zit als je naar het programma ‘Een jaar op zee’ hebt gekeken. Het is dan ook een erg aanstekelijk deuntje. De Oostendse visser Dylan Van Loo (31) maakt als singer-songwriter moderne vissersliedjes over zijn leven op zee. Wij wisten hem te strikken voor een gesprek over het programma, de visserij en zijn ambitie als artiest.

Dylan Van Loo mocht als DylanZeeZeune afgelopen weekend nog de Visserijfeesten in Nieuwpoort openen. Zijn liedje ‘Hele dagen gutten op zee’ werd er uit volle borst meegezongen. Het liedje is na de succesvolle reeks ‘Een jaar op zee’ dan ook al gekend. Dylan zong mee in het Koor van het Wersterkwartier. Op die manier werd zijn liedje opgepikt door de makers van de reeks. “Het was wel een leuke ervaring om al eens te zien hoe het er aan toe gaat in een opnamestudio”, zegt hij.

Voor de opnames van de intro op televisie moest Dylan naar de pier van Nieuwpoort. “Het was bijzonder, maar toch vooral heel koud. Ik heb daar zes uur gestaan. Als de zon even niet scheen, moesten we wachten. Wim Lybaert is dan zelf ook eens langsgekomen om ons warm te houden met een teusje”, lacht Dylan.

Visser

Dylan is visser in het dagelijkse leven, een interesse die hij van thuis meekreeg. “Mijn pa mocht van zijn moeder niet in de visserij gaan, maar hij heeft wel de interesse doorgegeven aan mij. Vanaf mijn 13 jaar mocht ik eens mee op zee tijdens de zomervakanties. Veel werkte ik niet, maar ik kon wel al eens het zout van de zee proeven. Ik bracht telkens een grote zak garnalen mee naar huis en nadien gingen we samen met de bemanning iets eten”, blikt Dylan terug.

Hij volgde les in het Maritiem Instituut en op zijn 20ste begon hij echt te varen. “Ik vaar nu op de O.51 Stormvogel. Ik doe meestal drie zeereizen van zeven tot tien dagen na elkaar.”

Zeune van de zee

Dylan droomt van een carrière als artiest, al is dat wel moeilijk te combineren met zijn job als visser. Hij is vaak weg op zee, maar wil toch verder timmeren aan de weg om zijn muzikale dromen waar te maken. “Je kan niet optreden als je wekenlang op zee bent. Toch wil ik graag verder liedjes schrijven over de visserij. Er is niemand meer die liedjes en muziek over de visserij maakt zoals onder meer Lucy Loes vroeger deed. Ik schreef al muziek van toen ik gitaar leerde spelen als tiener. Ik maakte eerst meer emotionele liedjes, maar nu schrijf ik liedjes over mijn leven aan en op zee. Ik heb al enkele nieuwe nummers, zoals ‘Zeune van de zee’ of ‘Tis bries, tis koed’. Vroeger was Lucy Loes de koningin van het visserslied, ik zou graag ook jongeren willen warm maken voor mijn modernere vissersliedjes. Mijn liedjes worden nu al volop meegezongen.”

Wat hij nu het liefst zou doen, visser of zanger? “Ik zal zien hoe ver ik geraak, maar de zon gaat natuurlijk voor niets op en je moet ook een inkomen hebben. Ik zal nu gewoon voortdoen en zoveel mogelijk proberen op te treden tussen het vissen door. Ik mag al op de Paulusfeesten optreden. Daar ben ik toch trots op.”