Vincent maakt psychedelisch kunstwerk voor legendarische rockgroep: En plots is Guns N’ Roses je klant

Vijf jaar al ontwerpt Vincent Hocquet zogeheten zoetropes voor op platenspelers, speciale optische illusies. Na veel projecten in eigen beheer kreeg hij nu zowaar de opdracht om zo’n psychedelisch kunstwerk te maken voor de Amerikaanse hardrockband Guns N’ Roses.

Vincent Hocquet (50) is al 25 jaar actief als tatoeëerder, maar de Koksijdenaar heeft ook een aantal zijprojecten als visual artist. Zo begon hij een vijftal jaren geleden ook de techniek van zoetropes te bestuderen. “Dat zijn optische illusies op een plat vlak, die tot leven komen wanneer je ze met de juiste lichtfrequentie bekijkt. Dit werkt dus zoals een fenakistiscoop, die overigens is uitgevonden door de Belgische natuurkundige Joseph Plateau. Ik zet mijn opeenvolging van beelden evenwel op slipmats, die zo als het ware een GIF (bewegend beeldbestand, red.) vertonen op je platenspeler”, legt hij uit.

Optische illusie

Vincent deed die bijzondere kunstwerken oorspronkelijk cadeau aan de vele bands die bij hem kwamen optreden. “Zo maakte ik al dergelijke animatiefilmpjes voor heel wat Belgische artiesten zoals Dez Mona, The Bony King of Nowhere of Johannes Verschaeve. Daar ben ik telkens een paar weken aan bezig, van idee tot uitwerking. Ondertussen maakte ik trouwens ook al slipmats met foto’s van mijn tatoeages, nam ik deel aan een wedstrijd voor Queen, en vertaalde ik de videoclip van Lazaretto van Jack White in een langgerekte zoetrope in mijn stijl”, vertelt de muziekfan.

Toen ik deze opdracht kreeg, maakte ik meteen een vreugdedansje

Na al dat vrij werk volgden er ook opdrachten voor Shtevil, Wouter Berlaen en Jef Neve, en vorig jaar viel er plots een opmerkelijke bestelling in Vincent zijn mailbox. “Iemand van Universal wou met mij praten over een project voor een major band. ’s Anderendaags zat ik een groepsgesprek met hem en een art director. Pas toen kreeg ik te horen dat het over Guns N’ Roses ging en dat ze mij wilden betrekken in de anniversary box van de dubbelplaat Use Your Illusion, die dertig jaar geleden uitkwam. Uiteraard was ik meteen enthousiast, want ik had dat album destijds op cassette en zo maakte het deel uit van de soundtrack van mijn jeugd.”

Doorbraak

Vincent kreeg carte blanche voor de uitwerking van de slipmat, die straks in de deluxe set van de box terechtkomt. “Toch maakte ik een zestal versies voor ik er één doorstuurde waar ik zelf voldoende tevreden over was”, lacht hij. “Ik vermoed dat ze gewoon via Google of YouTube op mijn webshop zijn terechtgekomen. Het precieze bedrag dat ik hiervoor krijg wil ik liever niet kwijt, maar ik heb zeker eer naar werken. Bovendien hoop ik natuurlijk dat dit tot nog meer opdrachten zal leiden, zodat het een doorbraak kan betekenen voor mijn digitaal werk.”

De slipmat verschijnt met vier gekleurde lp’s in de deluxe set van de anniversary box. Die komt pas uit op 11 november, maar is nu al te bestellen. Eerder werk van Vincent vind je op www.thefisherkingstore.com