Vincent Coomans debuteert in De Kreun in Kortrijk met eerste album

Op vrijdag 12 mei brengt Vincent Coomans voor de eerste keer nummers uit zijn eerste album ‘The Great Rebuild’. Hij doet dit live in De Kreun in Kortrijk samen met Jona Bruyneel, Klaas Tomme, Frie Mechele en Renaud Debruyne. “Veel van de nummers gaan over afstand nemen tot iets wat je verdrietig maakt, en over rouw en verlies”, zegt Vincent.

Vincent Coomans (33) is programmator Literatuur en projectmanager voor de Letterzetter en Memento Woordfestival bij Stad Kortrijk. Hij is ook singer-songwriter en Artist in Residence bij Dranouter Festival. Vincent bracht een eerste EP uit in 2020 met als titel Can’t You See That I Slowly Distance Myself From You. Op deze EP maakte Coomans indruk met zijn ingetogen songs die subtiel werden aangevuld met zweverige soundscapes. Zijn songs gingen over verdriet, rouw en verlies.

Lockdown

“Tussen 2013 en 2016 ben ik veel mensen verloren die heel bepalend voor mij waren: mijn beste vriend, mijn grootouders, schoonvader en schoonzus. De fasen van rouw, ook onderzoek, zijn elkaar gaan overlappen. Dat was een moeilijke tijd”, vertelt Vincent, die in zijn allereerste album verder borduurt op deze intense periode.

“Ik schreef alle nummers in de periode van de lockdown. Na het succes van mijn EP had ik het idee om een nieuwe EP te schrijven en uit te brengen, maar coronamaatregelen verhinderden dit. Ik besloot toen te wachten en een echt album te maken. Ik vond een label in Illuminine Records, het label van de artiest Illuminine.”

Geboortestad Ieper

“Veel van de nummers gaan over afstand nemen tot iets wat je verdrietig maakt, gaan over rouw, het verlies van mijn schoonpapa, en ergens ook vanuit dat diepe verdriet mijzelf opnieuw gaan opbouwen. In dat opzicht is het album ook een verwijzing naar mijn geboortestad Ieper, waar de wederopbouw door mijn betovergrootvader, stadsarchitect Coomans, werd geïnitieerd. Ieper werd heropgebouwd naar het origineel.”

“Ik wilde mijzelf niet heropbouwen naar het origineel, maar naar een nieuwe, andere versie van mijzelf. Ik wilde bouwen aan de toekomst dankzij het verleden”, vertelt Vincent verder. “Het is een stuk wegstappen uit mijn eigen jeugd, maar tegelijk opent het ook een deur naar het eigen vaderschap. Tijdens het maken van het album ben ik papa geworden van een dochter Irene. Dat heeft me ook wel beïnvloed. Punchbag, bijvoorbeeld, schreef ik toen mijn dochter een nacht in het ziekenhuis verbleef. Er zijn heel veel lagen te ontdekken in mijn album. Het is een troostend album. In Slow Down, bijvoorbeeld, zing ik heel troostend over het continu te snel gaan, een zoektocht, een wederopbouw. Vandaar de titel The Great Rebuild, de grote wederopbouw.”

Slaapkamerstudio

De muziek werd geproducet door Jonas Bruyneel. “Tijdens corona stuurde ik hem heel veel nummers. Hij maakte er arrangementen bij en preproducties van. Eens we alle nummers hadden, hebben we ze in trosjes opgenomen, gedeeltelijk in Studio Wellington, de slaapkamerstudio van Jonas, en daarna in North Garden Studios, de prachtige studio van Filip Tanghe in de Noordstraat in Kortrijk, waar onder meer ook Balthazar, Sohnarr en Hannelore Bedert hun albums opnamen.” Bert Vliegen deed de mixing en Laurens Grossen masterde het album in de Motormusic Studio in Mechelen.