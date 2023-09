Viktor Puype brengt met Teddy’s Jukebox uniek liveconcert: “Publiek bepaalt wat we spelen”

Je kon er deze zomer niet naast kijken: Teddy’s Jukebox speelde zowat elke week op een of ander podium in de wijde omgeving van Kortemark. Het concept is simpel: kies een lied uit hun lijst en Viktor Puype en de zijnen laten het live door de geluidsinstallatie knallen, ambiance inbegrepen.

“We zijn met Teddy’s Jukebox gestart in 2018”, steekt Viktor (25) van wal. Hij woont met Lisa Cappelle aan de Edewallestraat en samen werden ze twee maanden geleden de trotse ouders van Gerard. Beroepshalve is Viktor ingenieur bij Stow Robotics.

“Tijdens de coronaperiode was het meer dan kalm, maar ik moet zeggen dat we de laatste tijd zeker niet kunnen klagen wat optredens betreft. Wie ons boekt, krijgt een live jukebox geserveerd. Bierviltjes zijn ons visitekaartje en ook ons uithangbord. Die verspreiden we voor het optreden in het publiek. Dat is ook heel wat handiger dan altijd papieren playlisten te moeten afdrukken en kopiëren. Via een QR-code kan iedereen onze playlist downloaden van onze website. Vroeger dachten we eraan om het publiek met de smartphone een liedje te laten aanvragen, maar dan verlies je als muzikant het contact met je publiek en is iedereen ook constant op zijn gsm bezig.”

Eigen interpretatie

“We laten de aanwezigen dus nummers roepen onder het motto Shout a song and sing along. Ik luister en kijk écht wel rond in het publiek. In alle ambiance en chaos die er soms is, pik ik er dan een voor een de nummers uit. Wie nummer 29 roept, krijgt Basket case van Green Day en als het publiek 41 kiest, spelen we Zij heeft stijl van De Kreuners. We kennen de lijst van 54 nummers zeker en vast niet uit het hoofd en we veranderen hem soms. Als we kort na elkaar twee keer op dezelfde plaats moeten spelen, moet dat wel eens. Op die momenten is het ook repeteren geblazen”, legt Viktor uit.

“We brengen de covers van de nummers niet klakkeloos, maar we geven er onze eigen interpretatie aan. Dat is ook een deel van het succes van dit concept.”

Bijnaampjes

“Het idee van Teddy’s Jukebox is er gekomen tussen pot en pint”, vervolgt Viktor. “De drummer van Bruce Springsteen heeft ook zo’n jukeboxband, maar daar kan je kiezen uit ongeveer 500 nummers. We vonden dat we het ook moesten proberen. De naam van de groep was snel gekozen, want vroeger gaven we elkaar allemaal een bijnaam. Omdat mijn broer Emiel een gezette burger is, was zijn bijnaam Teddy. En zo was Teddy’s Jukebox geboren. We ontwierpen een logo met een teddybeer en een jukebox en we waren vertrokken na een meer dan geslaagde try-out in café Cirque in Roeselare. Teddy’s Jukebox is een vierkoppige band: Sven Delodder op bas, Arne Stroobant op drums, mijn broer Emiel Puype is toetsenist en ikzelf neem de zang en de gitaar voor mijn rekening.”

“Deze zomer stonden we elk weekend wel een paar keer op een of ander podium in de streek, maar spelen in je thuisbasis is altijd leuker. Zo speelden we voor jeugdhuis De Fauteuil in de pastorietuin tijdens de kermis en het dak ging eraf. We waren ook te gast op het 10-jarige bestaan van café Den Optimist, we speelden als afsluiter op Edewalle kermis en zelfs op het Irie Vibes Festival tekenden we present. Een jongerenfeest of festival is natuurlijk ook anders spelen dan een personeelsfeest, maar wees gerust dat we ons aan elk concert gelijk waar aanpassen. Muziek zal altijd wel mijn doen en laten blijven beheersen. Naast Teddy’s Jukebox speel ik ook nog samen met mijn broer Emiel als duo en ik bracht ook al een tweetal cd’s uit, waarvan eentje met West-Vlaamse nummers. Daarnaast ben ik ook vervangend gitarist bij de Toope Geroapte, een mobiele partyband. Mijn eigen muziek spelen staat nu eerder wat meer in de schaduw van hetgeen waarmee ik nu bezig ben. Maar daar kan ik altijd weer tijd en ruimte voor maken, gezien ik ook bevriend ben met heel wat muzikanten met wie ik kan samenwerken. Muziek is mijn allergrootste passie, maar de komst van mijn zoontje Gerard brengt ook enkele andere muzieknoten met zich mee”, besluit Viktor. (JD)

Voor alle info en boekingen kan je terecht bij www.teddysjukebox.be.