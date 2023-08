Vijftiende editie Alcatraz moet Lange Munte in vuur en vlam zetten:“Mikken op 13.000 fans per dag”

Van donderdag 10 tot zondag 13 augustus verwelkomt Kortrijk het metalfestival Alcatraz voor de vijftiende keer. Met Definitivos opent een Kortrijkse punklegende het festival. Voor het eerst zullen er ook zo’n twintig festivalgangers overnachten in een vrachtwagencabine op het festivalterrein.

Zoals elk jaar zijn er voldoende parkeermogelijkheden en shuttlediensten voorzien voor de festivalgangers. De parking is opnieuw op Kortrijk Xpo en aan Lange Munte. “We hebben een taxiservice, een ruim bikepark en een park-and-ride zone. Daarnaast beschikken we natuurlijk ook over onze gratis shuttle service die alle dagen van 8 uur ‘s ochtends tot 2 uur ‘s nachts mensen ophaalt, op zondag zelfs tot 3 uur”, licht woordvoerder Bernard De Riemacker toe.

Uitgebreider aanbod

Voor het eerst zullen twintig festivalgangers overnachten in een vrachtwagencabine, meer bepaald tien cabines voor twee personen. “Dat is een samenwerking met Mercedes. Ze hebben dat zelf voorgesteld en daar zijn wij gretig op ingegaan. Wij kijken altijd naar originele invalshoeken om festivalgangers een andere beleving te geven ten opzichte van vorig jaren. Op alle niveaus hebben we aanpassingen gedaan. De VIP werd voor een stuk aangepast en vernieuwd, onze metal bar El Presidio werd uitgebreid met een extra verdieping met dj-sets en terrassen, er kunnen weer tatoeages geplaatst worden, het aanbod bieren werd uitgebreid, en ga zo maar verder.”

Op het terrein zelf zal er opnieuw veel sfeer en beleving zijn met verschillende items, acts en standjes. “Allemaal zaken die de metalbeleving nog meer oproepen en versterken, bijvoorbeeld de aanwezigheid van autowrakken, vuurkorven en vuurwerk, een politiekorps dat rondloopt in uniform, de dames meer uitdagend gekleed, vuurspuwers, waterguns, belly sliding, enzovoort. Continu op het terrein zelf zullen verschillende belevingen het geheel vormgeven.”

Alcatraz-woordvoerder Bernard De Riemacker (midden). © MD

13.000 feestneuzen per dag

De vijftiende editie van Alcatraz lijkt af te stevenen op de beste editie ooit wat betreft kaartenverkoop. “We zagen de tickets met een piek omhooggaan sinds juni. Ondanks het slechte weer blijft de verkoop goed lopen dus wij verwachten een heel sterke editie, zeker omdat we weten dat er de laatste weken echt nog veel gekocht wordt. Sinds corona wachten mensen weer tot het laatste moment. Dat is een algemeen gegeven.” In totaal mikt Alcatraz per dag op zo’n 12.000 à 13.000 aanwezigen en dat resultaat zullen ze volgens Bernard dit jaar overtreffen. “We zijn vrij vroeg van start gegaan met de ticketverkoop en zijn altijd boven de trend van vorig jaar gebleven. Dat geeft toch een bepaalde tendens aan.”

Met Definitivos trapt een Kortrijkse legendarische punkband het festival op donderdag af. “In totaal programmeren we 108 bands waarvan 19 van eigen bodem. Dat is kenmerkend voor ons festival. Wij geven altijd kansen aan nieuwe talenten of gevestigde waarden, in verschillende genres waaronder ook een alternatieve punkband zoals Definitivos.”