Vijfde en laatste playbackshow in de maak

Het feestcomité van de Ginste heeft werk gemaakt van de eerste activiteit van het jaar: de vijfde en wellicht laatste editie van de jaarlijkse playbackshow. Die staat gepland in de Gnstezaal op zaterdag 22 maart vanaf 20 uur. Bijwonen is helemaal gratis. Er wordt gemikt op een tiental inschrijvingen. Op de foto het comité dat zelf ‘I will follow him’ brengt met v.l.n.r. Peter Vandecaveye, Peter Catteeuw, Sofie Defour en Arnold Wille. In het midden Veerle Halsberge, Sanne Mahieu en Jonas Bouckhuyt. Boven: Domien Verstraete, Hans Beils, Carl Libbrecht en Stijn Lapierre. (CLY/foto CLY)