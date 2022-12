Vierde Koester-benefietconcert komt eraan

Acht jaar na de vorige editie komt er een vierde Koester-benefietconcert, op 17 december. De werkgroep heeft een indrukwekkende keure aan muzikanten en podiumkunstenaars bijeengebracht om een hartverwarmende avond te verzorgen. De opbrengst gaat opnieuw naar het Kinderkankerfonds. Kom kijken, luisteren en genieten, en steun een zeer goed doel.

Op 3 september 1999 pakte Beveren-Leie uit met een eerste Koester-benefietconcert. Initiatiefnemer was Carlos Meersman, die naar aanleiding van het overlijden van zijn 19-jarige neef Steven Meersman een muzikale avond opzette. Steven stierf op 30 maart 1997 aan een agressieve kanker, slechts zes weken na zijn diagnose. De opbrengst werd geschonken aan het thuiszorgproject Koester van het Kinderkankerfonds vzw Gent.

Het waren toen vooral mensen uit de vrienden- en kennissenkring van Steven die dat eerste benefietconcert muzikaal gestalte gaven. En gedragen door een ijverige stuurgroep kon Beveren Koestert een forse som overmaken aan het Kinderkankerfonds. In 2011 en 2014 werd dit nogmaals met veel succes gedaan en kon er telkens een mooi bedrag geschonken worden aan professor Yves Benoit, voorzitter van de raad van bestuur van de vzw.

Solisten en koren

Net zoals in de voorbije Beveren Koestert-evenementen is de regie van dit Koester Kerstconcert opnieuw in handen van René Berton. Het repertoire wordt gebracht door een solistenoctet dat samengesteld is uit de gebroeders Marc en Carlos Meersman, Carine Viaene, Katelijn Peirs, Ilse Vanommeslaeghe, Anneloor Meersman, Erik Meersman en Rony Deprez. Ook de Sint-Gregoriuszanggilde (dirigent Nikolay Pentchev), het koor Zin in Zingen (dirigent Tim Deprez) en de klas Groepsmusiceren vocaal van de Waregemse Kunstacademie, afdeling Beveren-Leie (docent Marleen Annemans) verlenen hun medewerking.

Ook lokale talenten als Hilde Vandevoorde op piano en orgel, Joris Vercruysse op fluit, Evita Van Dam op cello, Peter Peirs op trompet, Kobe Lefebvre op gitaar en Steffen Ron (zang, lichte percussie en gitaar) geven een extra muzikale toets. Onder begeleiding van choreograaf Jean-Louis Decock en dansdocent Sabine Vercruysse zorgen de ballerina’s van de dansschool Let’s Dance dan weer voor een sierlijke omlijsting van het concert.

Nadien kan er in OC ’t Klokhuis gezellig genoten worden van een natje en een droogje.

